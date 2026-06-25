मालेगांव में नाजिया इलाही खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज, धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप

मालेगांव, 25 जून (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के मालेगांव में पैगम्बर इस्लाम और इस्लामी हस्तियों के संबंध में कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर नाजिया इलाही खान के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज किए जाने का मामला सामने आया है। यह कार्रवाई ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम के पदाधिकारियों द्वारा की गई शिकायत के आधार पर की गई है।

Read More

संगठन ने आरोप लगाया है कि नाजिया इलाही खान लंबे समय से मुस्लिम समुदाय और उसकी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ विवादित बयान देती रही हैं, जिससे समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं।

ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम, मालेगांव के प्रतिनिधि सूफी नुरुल अयन साबरी ने आईएएनएस से बातचीत में बताया, "दो दिन पहले संगठन की ओर से देशभर में संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया था। मालेगांव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एडिशनल एसपी) को भी एक ज्ञापन देकर नाजिया इलाही खान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।"

सूफी नुरुल अयन साबरी के अनुसार, संगठन ने आरोप लगाया है कि नाजिया इलाही खान ने पैगम्बर इस्लाम, हजरत आयशा सिद्दीका और अन्य इस्लामी हस्तियों के संबंध में कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। इसके अलावा उन पर इस्लामिक त्योहारों और धार्मिक परंपराओं को लेकर भी विवादित बयान देने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि संगठन ने कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए मालेगांव सिटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है।

साबरी ने कहा कि समुदाय में इस मुद्दे को लेकर गहरा रोष और नाराजगी है। उनका आरोप है कि नाजिया इलाही खान लगातार मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने वाले बयान देती रही हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच करने और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने की मांग की है।

संगठन के पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई कि पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक कानूनी कदम उठाएगी। वहीं, पुलिस की ओर से अभी तक मामले में विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि शिकायत और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जाएगी।

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम