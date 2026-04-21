Malda Railway Division : मालदा डिवीजन में ट्रैक मरम्मत के चलते ट्रेनों का समय बदला जाएगा

मालदा: पूर्वी रेलवे के मालदा डिवीजन में ट्रैक रखरखाव कार्य को लेकर कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। रेलवे प्रशासन ने बताया कि बल्लालपुर से न्यू फरक्का के बीच अप लाइन पर मरम्मत और रखरखाव का काम किया जाएगा, जिसके कारण ट्रेन संचालन प्रभावित रहेगा।

रेलवे के अनुसार, यह कार्य 31 मई 2026 तक जारी रहेगा। इस अवधि में हर गुरुवार और रविवार को दोपहर 1:45 बजे से शाम 5:45 बजे तक चार घंटे का ब्लॉक लिया जाएगा। इस दौरान ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोकी जाएगी, ताकि सुरक्षित तरीके से मरम्मत का काम पूरा किया जा सके।

इस ब्लॉक के चलते कुछ पैसेंजर ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। बरहरवा से अजीमगंज जाने वाली ट्रेन संख्या 53434 को ब्लॉक वाले दिनों में 120 मिनट, यानी दो घंटे, देरी से चलाया जाएगा। वहीं, साहिबगंज से अजीमगंज जाने वाली ट्रेन संख्या 63422 को इन दिनों 60 मिनट, यानी एक घंटे, के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है।

वहीं, रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और बेहतर ट्रैक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। ट्रैक की समय-समय पर मरम्मत और निरीक्षण जरूरी होता है, ताकि ट्रेन संचालन सुरक्षित और सुचारू बना रहे।

हालांकि, इस बदलाव से यात्रियों को कुछ असुविधा हो सकती है। लेकिन, रेलवे ने यात्रियों से सहयोग की अपील की है।

इसके अलावा, अधिकारियों ने सलाह दी है कि यात्रा से पहले यात्री अपने ट्रेन के समय की जानकारी जरूर जांच लें, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

साथ ही, रेलवे ने यह भी कहा है कि इस अवधि में ट्रेनों के संचालन पर लगातार नजर रखी जाएगी और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त इंतजाम किए जा सकते हैं। इस पूरे कार्य का उद्देश्य भविष्य में यात्रियों को अधिक सुरक्षित और बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है।

--आईएएनएस