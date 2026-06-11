मुख्यमंत्री योगी ने पीएम मोदी से की मुलाकात, सबसे लंबे कार्यकाल को लेकर दी बधाई

नई दिल्ली, 11 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।

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प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए पोस्ट किया, "उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।"

इससे एक दिन पहले बुधवार को एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का नया कीर्तिमान स्थापित करने पर बधाई दी थी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा, "145 करोड़ भारतीयों की सेवा, सुरक्षा और समृद्धि के लिए पूर्ण समर्पित तथा 'अमृतकाल' के सारथी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई।"

उन्होंने कहा, "भारतीय लोकतंत्र का यह अभूतपूर्व पड़ाव पूरे राष्ट्र के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है। इतिहास में विरले ही ऐसा नेतृत्व देखने को मिलता है, जो केवल सरकार का नहीं, बल्कि एक युग की चेतना का प्रतिनिधित्व करता हो। यह सम्मान आपके समर्पण, त्याग, दूरदर्शिता और राष्ट्रनिष्ठा को समर्पित है, जिसने करोड़ों देशवासियों को 'विकसित भारत' के संकल्प से जोड़ा है।"

योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, "मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि राष्ट्रसेवा का आपका यह अविराम अभियान भारत की प्रगति, प्रतिष्ठा और पराक्रम की नई गाथाएं लिखता रहे।"

वहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने विकास, सुशासन, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिष्ठा के नए आयाम स्थापित किए हैं।

उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण, युवाओं का उत्थान, आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास, सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण, मजबूत एवं आधुनिक सैन्य शक्ति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपलब्धियों ने 'नए भारत' की मजबूत नींव रखी है। राष्ट्रीय हित में लिए गए ऐतिहासिक फैसलों ने देशवासियों में नया विश्वास और ऊर्जा का संचार किया है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस ऐतिहासिक अवसर पर वह उत्तराखंड की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं।

--आईएएनएस

डीएससी