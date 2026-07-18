मुख्यमंत्री योगी का रुख पूरी तरह सही, राम मंदिर मुद्दे पर राजनीति कर रहा है विपक्ष: महंत सीताराम दास

अयोध्या, 18 जुलाई (आईएएनएस)। राम मंदिर से जुड़े चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति और धार्मिक संगठनों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। अयोध्या के कई संतों और धार्मिक संगठनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जन आस्था से जुड़े विषय पर सही रुख अपनाया है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

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रामदल ट्रस्ट के अध्यक्ष कल्कि राम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन करते हुए आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि उनके बयान में कुछ भी गलत नहीं है।

उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के एक पुराने बयान का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि जब संविधान की जगह व्यवस्था या ढांचे को बदलने की बात कही जाती है तो इसका क्या अर्थ है। कल्कि राम ने आरोप लगाया कि सत्ता हासिल करने की राजनीति में कुछ लोग जन्मभूमि जैसे संवेदनशील मुद्दों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं।

राम मंदिर चढ़ावे से जुड़े विवाद पर कल्कि राम ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रकार की अनियमितता हुई है तो उस समय पद पर मौजूद जिम्मेदार लोगों से जवाब मांगा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महासचिव पद पर रहते हुए व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना प्रमुख जिम्मेदारी थी।

अयोध्या में साकेत भवन के महंत सीताराम दास ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है, वह पूरी तरह सही है। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए तीखी राजनीतिक टिप्पणी भी की और आरोप लगाया कि कुछ दल राम मंदिर और अयोध्या जैसे विषयों को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।

विश्व हिंदू परिषद की ओर से चंपत राय के समर्थन में दिए गए बयान पर भी सीताराम दास ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद का रुख सही है और चंपत राय को संगठन के किसी पद से हटाया नहीं गया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच के बाद जो भी निर्णय सामने आएगा, उसे सभी को स्वीकार करना चाहिए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों कहा था कि जन आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने विपक्ष पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने और अयोध्या की छवि खराब करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।

--आईएएनएस

एसएके/वीसी