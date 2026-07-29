मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का पुनर्गठन

नई दिल्ली, 29 जुलाई (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर दिल्ली सरकार ने जनहित और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का पुनर्गठन किया है।
आयोग में अनुभवी और योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति कर इसके कार्यों को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और जनोन्मुख बनाने की दिशा में कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज के प्रत्येक वर्ग के हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा हो और सफाई कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े संस्थागत ढांचे को और अधिक सशक्त बनाया जा सके।
दिल्ली सरकार ने दिल्ली आयोग सफाई कर्मचारी के पुनर्गठन के तहत सुनीता कांगड़ा को आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके साथ ही मनोज कुमार और सुशांत सागर को आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सफाई कर्मचारियों के कल्याण, उनके अधिकारों की सुरक्षा और उनसे जुड़े मुद्दों के प्रभावी समाधान के लिए दिल्ली आयोग सफाई कर्मचारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इन नियुक्तियों से आयोग अधिक सक्रिय, प्रभावी एवं जनोन्मुख होकर कार्य करेगा तथा सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा और उनके कल्याण से जुड़े कार्यों को नई गति मिलेगी। साथ ही, इससे दिल्ली में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था और जनसेवा को भी मजबूती मिलेगी।
वहीं, रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की अध्यक्षता में दिल्ली में अनावश्यक नियमों को कम करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने से जुड़े कार्यों की समीक्षा बैठक में सम्मिलित हुईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ और ‘ईज ऑफ लिविंग’ के विजन के अनुरूप सभी विभागों को सुधार कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि निवेश को बढ़ावा मिले, रोजगार के नए अवसर बनें और दिल्लीवासियों को बेहतर एवं सरल सेवाएं मिल सकें।
उन्होंने कहा कि विकसित दिल्ली के निर्माण के लिए हमारी सरकार हर व्यवस्था को अधिक सरल, पारदर्शी और जनहितकारी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
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