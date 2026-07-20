मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बेनिन के राजदूत से की मुलाकात, चुनाव प्रबंधन पर की चर्चा

नई दिल्ली, 20 जुलाई (आईएएनएस)। मुख्य चुनाव आयुक्त और अंतर्राष्ट्रीय आईडीईए के सदस्य देशों की परिषद के अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को भारत में बेनिन के राजदूत एरिक जीन-मैरी जिंसौ के साथ चुनाव प्रबंधन और चुनाव कर्मचारियों के प्रशिक्षण में सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की।

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एक अधिकारी ने एक बयान में कहा कि बैठक नई दिल्ली के निर्वाचन सदन में हुई।

चुनाव आयोग ने बैठक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और इंटरनेशनल आईडीईए के सदस्य देशों की परिषद के अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को नई दिल्ली के निर्वाचन सदन में भारत में बेनिन के राजदूत एरिक जीन-मैरी जिंसौ से मुलाकात की।

कहा गया कि चर्चा के दौरान, उन्होंने 2026 के द्वितीय विश्व चुनाव विकास सम्मेलन (आईआईसीडीईएम) के दौरान निर्धारित एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। उन्होंने चुनाव प्रबंधन को मजबूत करने और चुनाव कर्मचारियों के प्रशिक्षण में और अधिक सहयोग करने पर भी सहमति व्यक्त की।

इससे पहले, वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान (इंटरनेशनल आईडीईए) के सदस्य देशों की परिषद की अध्यक्षता औपचारिक रूप से स्वीकार करते हुए, ज्ञानेश कुमार ने भारत की लंबी लोकतांत्रिक विरासत पर जोर दिया।

उन्होंने पारदर्शी और विश्वसनीय चुनाव कराने में भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के दशकों के अनुभव को भी उजागर किया।

दिसंबर 2025 में सदस्य देशों, पर्यवेक्षक देशों और इंटरनेशनल आईडीईए के अधिकारियों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए, ज्ञानेश कुमार ने अपना स्वीकृति भाषण पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में दिया।

उन्होंने भारतीय चुनाव आयोग को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानसभाओं के पदों के लिए चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार संवैधानिक निकाय बताया।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि भारत में 28 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों में 9 करोड़ से अधिक मतदाता हैं, और यहां लगभग 75 वर्षों में परिष्कृत एक सुदृढ़ और सुस्थापित चुनावी प्रणाली है।

उन्होंने भारत के चुनाव प्रबंधन के विशाल पैमाने पर प्रकाश डालते हुए कहा कि लोकसभा चुनावों के दौरान, चुनाव आयोग दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बन जाता है, जो देश भर में दस लाख से अधिक कर्मियों को तैनात करता है।

--आईएएनएस

एमएस/