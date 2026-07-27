मेकेदातु बांध के लिए एक भी ईंट नहीं रखी जाएगी, सीएम विजय इसकी इजाजत नहीं देंगे : राजस्व मंत्री

कोयंबटूर, 27 जुलाई (आईएनएस)। तमिलनाडु के राजस्व मंत्री ने सोमवार को कहा कि कर्नाटक को प्रस्तावित मेकेदातु बैलेंसिंग रिजर्वॉयर प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कावेरी के पानी पर तमिलनाडु के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य सरकार के पक्के स्टैंड को दोहराया।

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मेकेदातु प्रोजेक्ट पर तमिलनाडु के विरोध को दोहराते हुए के.ए. सेंगोत्तैयान ने ऐलान किया कि कर्नाटक को इस प्रस्ताव पर आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। उन्होंने कहा, “मेकेदातु डैम के लिए एक भी ईंट नहीं रखी जाएगी। मुख्यमंत्री विजय इसकी इजाजत नहीं देंगे।”

उन्होंने राज्य सरकार के नीट के विरोध, कोयंबटूर और मदुरै में प्रस्तावित मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स, एआईएडीएमके विधायक डिसक्वालिफिकेशन मुद्दे और आने वाले राज्य बजट पर भी बात की।

कोयंबटूर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए, मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जोसेफ विजय अच्छा शासन दे रहे हैं और पूरे तमिलनाडु में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को तेज करने के लिए समर्पित हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने और दोनों शहरों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयंबटूर और मदुरै में मेट्रो रेल चलाना चाहते हैं।

सेंगोट्टैयन ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों शहरों में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी और सपोर्ट मांगने के लिए लिखा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पूरे तमिलनाडु में सुनियोजित विकास के लिए पक्के इरादे वाले व्यक्ति हैं।

एआईएडीएमके के चार विधायकों को अयोग्य ठहराने की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने ने कहा कि एआईएडीएमके के जनरल सेक्रेटरी एडप्पादी के. पलानीस्वामी की मौजूदगी में स्पीकर को सीधी जांच की मांग करते हुए एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। उन्होंने भरोसा जताया कि स्पीकर मामले की जांच करने के बाद सही फैसला लेंगे।

नीट को लेकर उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लोगों की भावनाओं को प्राथमिकता में रखा गया है। राज्य सरकार की बात को दोहराते हुए, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विजय तमिलनाडु के छात्रों को नीट से छूट दिलाने के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को साफ तौर पर बताया था कि परीक्षा से राज्य के छात्रों पर बुरा असर पड़ रहा है और केंद्र सरकार से पॉलिसी पर फिर से विचार की अपील की गई है।

मंत्री के मुताबिक, सरकार छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सभी संवैधानिक और कानूनी विकल्प अपनाती रहेगी।

तमिलनाडु के आगामी बजट को लेकर मंत्री ने कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया और कहा कि जब तक इसे विधानसभा में पेश नहीं किया जाता, तब तक यह गोपनीय रहेगा। उन्होंने कहा कि बजट पेश होने के बाद इसके प्रावधान स्पष्ट हो जाएंगे।

--आईएएनएस

एसडी/पीएम