मुझे सुवेंदु अधिकारी पर भरोसा, बारुईपुर रेप-मर्डर केस में न्याय दिलाएंगे : सायोनी घोष

दक्षिण 24 परगना, 7 जुलाई (आईएएनएस)। टीएमसी की बागी सांसद सायोनी घोष ने बंगाल के बारुईपुर रेप और मर्डर की घटना पर कहा कि मुझे सुवेंदु अधिकारी पर भरोसा है और वे बारुईपुर रेप-मर्डर केस में न्याय दिलाएंगे।
सायोनी घोष ने मंगलवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात की। जहां मौके पर मौजूद लोगों ने उनके खिलाफ 'बेईमान' के नारे लगाए। मीडिया से बातचीत के दौरान सायोनी घोष ने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है। इस पर ज्यादा कुछ कहने को नहीं है। 'आपका रेप' बनाम 'मेरा रेप' जैसी कोई चीज नहीं होती। ऐसी स्थिति में मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं हैं। इसमें शामिल लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिससे ऐसे लोगों की रूह कांप जाए जो गलत काम करने की सोच भी रखते हैं। हमें अपने सीएम सुवेंदु अधिकारी पर भरोसा है कि न्याय मिलेगा।
सायोनी घोष ने कहा कि बरुईपुर का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद के रूप में मैं इन सभी मामलों को विशेष रूप से सीएम सुवेंदु अधिकारी के समक्ष लिखित रूप में रखूंगी और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता दिलाना मेरी प्राथमिकता होगी। साथ ही, यह याद रखना चाहिए कि कानून का शासन कायम रहना चाहिए क्योंकि सभ्य समाज में भीड़ की उन्मादपूर्ण कार्रवाई के लिए कोई जगह नहीं है। कानून को अपने हाथ में लेना अस्वीकार्य है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं सभी से शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद करने का आग्रह करती हूं।
टीएमसी की बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि यह बहुत दुखद है। हम इसकी निंदा करते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं। हम पीड़ित परिवार के साथ हैं और न्याय मिलने तक लड़ेंगे।
बंगाल से आईएसएफ नेता नौशाद सिद्दीकी ने कहा कि बहुत दुखद घटना है। भाजपा ने चुनाव से पहले कहा था कि भय बंगाल से जाएगा। लोग आराम से जीवन जी पाएंगे। यह जो घटना हुई है, हम भाजपा सरकार और सीएम अधिकारी से मांग करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
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