'मुझे आप पर गर्व है', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर थरूर ने जेन-जी को दिया खास संदेश

नई दिल्ली, 25 जुलाई (आईएएनएस)। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शनिवार को कहा कि परीक्षा अनियमितताओं को लेकर हफ्तों तक चले व्यापक छात्र विरोध प्रदर्शनों के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को सुनिश्चित करने के प्रयासों के लिए उन्हें जेन-जी पर गर्व है।

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अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में थरूर ने दर्शकों को 'युवा भारतीयों और युवा हृदय वालों' के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा एक 'महत्वपूर्ण क्षण' है और 'हमें लोकतंत्र के बारे में कुछ मूलभूत बातें याद दिलाता है।'

उन्होंने कहा कि जब नागरिक शांतिपूर्ण और दृढ़ता से अपनी आवाज उठाते हैं, तो सरकारें उदासीन नहीं रह सकतीं। आज यह उनके बारे में नहीं है, यह युवा भारतीयों की पूरी पीढ़ी और जेन-जी के बारे में है... मुझे आप पर बहुत गर्व है।

युवाओं की प्रशंसा करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि आपने अपनी निराशा को कार्रवाई में बदल दिया। आपने अपने गुस्से को साहस, रचनात्मकता और दृढ़ विश्वास के साथ चुनौती दी। आपने चुप रहने से इनकार कर दिया और देश को याद दिलाया कि लोकतंत्र केवल शासन करने वालों का नहीं, बल्कि सरकारों को जवाबदेह ठहराने वालों का भी है।

युवाओं को सलाह देते हुए थरूर ने कहा कि बेबाक बने रहिए, असहज सवाल पूछते रहिए, पाखंड का पर्दाफाश करते रहिए, लेकिन सबसे बढ़कर, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहिए।

हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि एक इस्तीफे से लाखों भारतीय युवाओं द्वारा झेली जा रही चिंता, अनिश्चितता और कठिनाइयों को कम नहीं किया जा सकता।

उन्होंने आगे कहा कि यह (धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा) अकेले हमारी परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल नहीं कर सकता। इसके लिए पारदर्शी जांच, जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही और ऐसे सुधारों की आवश्यकता है जो यह सुनिश्चित करें कि किसी भी छात्र को फिर कभी इस स्थिति का सामना न करना पड़े।

कांग्रेस सांसद ने छात्रों से यह भी कहा कि आपकी आवाज मायने रखती है, आपका साहस मायने रखता है; आपने हमारे लोकतंत्र को मजबूत किया है। आगे बढ़ते रहिए, पीढ़ी दर पीढ़ी, यह विश्वास बनाए रखिए कि आपकी आवाज भारत को बदल सकती है। आज आपने यह साबित कर दिया है।

--आईएएनएस

एमएस/