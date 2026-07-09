मिजोरम: 4.21 करोड़ रुपए का अवैध सामान जब्त, 9 गिरफ्तार

आइजोल, 9 जुलाई (आईएएनएस)। मिजोरम पुलिस ने पिछले दो दिनों में समन्वित अभियानों की एक श्रृंखला में लगभग 4.21 करोड़ रुपए मूल्य की ड्रग्स, म्यांमार मूल की सुपारी और अन्य अवैध सामग्री जब्त की और दो म्यांमार नागरिकों सहित नौ ड्रग तस्करों और तस्करों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

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एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि चम्फाई पुलिस विशेष कार्य बल ने म्यांमार की सीमा से लगे चम्फाई की ओर जा रही एक बोलेरो गाड़ी को संदेह के आधार पर रोका। गाड़ी का चालक राजीव हुसैन लस्कर (26) था और उसके साथ जिनुक उद्दीन लस्कर (30) भी था, दोनों असम के कछार जिले के सिलचर निवासी हैं।

गाड़ी की तलाशी लेने पर अंदर छिपाकर रखे गए लगभग 210 किलोग्राम संदिग्ध निर्जलित मंटा रे/मोबुला गलफड़े प्लेटों से भरे नौ बैग बरामद हुए। जब्त की गई खेप का अनुमानित अंतरराष्ट्रीय काला बाजार मूल्य 2.30 करोड़ रुपए है, और माना जाता है कि यह मिजोरम में अपनी तरह की सबसे बड़ी खेपों में से एक है।

बरामद की गई वस्तुएं वन्यजीव कानूनों के तहत संरक्षित प्रजातियों से प्राप्त होने के संदेह के चलते, जब्त की गई प्रतिबंधित सामग्री, वाहन और दोनों आरोपियों को वैज्ञानिक जांच और संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए चम्फाई वन प्रभाग के संभागीय वन अधिकारी को सौंप दिया गया।

एक अन्य अभियान में, आइजोल जिला विशेष शाखा (डीएसबी) और असम राइफल्स की संयुक्त टीम ने मामित जिले के निवासी 19 वर्षीय मार्कस लालवेनपुइया के पास से लगभग 1.60 करोड़ रुपए मूल्य की 1.955 किलोग्राम अत्यधिक नशीले पदार्थ वाली मेथम्फेटामाइन जब्त की।

दो अन्य अलग-अलग अभियानों में, चम्फाई जिले के जोखावथर से लगभग 15 लाख रुपए मूल्य की हेरोइन जब्त की गई और इस मामले में दो म्यांमार नागरिकों को गिरफ्तार किया गया।

एक अन्य अभियान में, सैतुअल पुलिस की एक विशेष टीम ने नियमित जांच के दौरान कुआलमावी चेक गेट पर एक ट्रक को रोका। चालक ने भागने का प्रयास किया लेकिन थोड़ी देर पीछा करने के बाद उसे पकड़ लिया गया। असम के धुबरी जिले के निवासी आरोपी फुलचंद अली मंडल (35) के पास से वाहन के अंदर छिपाकर रखी गई 102 ग्राम संदिग्ध हेरोइन बरामद हुई।

नौ साबुन के डिब्बों में पैक किए गए इस प्रतिबंधित सामान का अनुमानित अवैध बाजार मूल्य 20.40 लाख रुपए है। सभी कानूनी औपचारिकताओं का पालन करते हुए नशीले पदार्थों को जब्त किया गया है और आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

एमएस/