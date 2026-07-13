मंजलपुर उपचुनाव: अमित चावड़ा ने कांग्रेस उम्मीदवार के लिए किया चुनाव प्रचार, बोले-भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी होंगे चुनावी मुद्दे

वडोदरा, 13 जुलाई (आईएएनएस)। गुजरात कांग्रेस ने सोमवार को मंजलपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने चुनाव अभियान की औपचारिक शुरुआत की। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने इस चुनाव को वडोदरा में भाजपा सरकार के कामकाज पर जनमत संग्रह (रेफरेंडम) बताया और लोगों से कांग्रेस उम्मीदवार व पूर्व मंत्री भिखा रबारी को जिताने की अपील की।

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वडोदरा में आयोजित 'विजय विश्वास सभा' को संबोधित करते हुए अमित चावड़ा ने कहा कि यह चुनाव सिर्फ एक खाली विधानसभा सीट भरने का नहीं, बल्कि भाजपा की नीतियों और शासन को चुनौती देने का चुनाव है। सभा के बाद वह भिखा रबारी के साथ उनका नामांकन दाखिल कराने पहुंचे।

मंजलपुर सीट भाजपा के आठ बार के विधायक योगेश पटेल के 2 जून को निधन के बाद खाली हुई थी। चुनाव आयोग ने 6 जुलाई को उपचुनाव की अधिसूचना जारी की थी। 13 जुलाई नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है।

14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को मतगणना होगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया 4 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी।

अमित चावड़ा ने कहा कि भिखा रबारी गुजरात सरकार में मंत्री रह चुके हैं और फिलहाल गुजरात प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने लंबे समय तक जनता के बीच रहकर काम किया है और गरीबों से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाया है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, गुजरात प्रभारी मुकुल वासनिक और पार्टी नेतृत्व का भिखा रबारी को उम्मीदवार बनाने के लिए आभार जताया।

चावड़ा ने कहा कि पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने रबारी की उम्मीदवारी का स्वागत किया है और बड़ी संख्या में उनके नामांकन के दौरान मौजूद रहे।

उन्होंने आरोप लगाया कि मंजलपुर का यह चुनाव भाजपा की 'ट्रिपल इंजन सरकार' के भ्रष्टाचार, बदइंतजामी और मनमानी के खिलाफ लड़ाई है। उनका दावा था कि सत्ता का दुरुपयोग कर जनता की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हर साल बारिश के दौरान भ्रष्टाचार की वजह से विश्वामित्री नदी में 'मानव निर्मित बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होती है, जिससे लोगों के घरों और संपत्ति को नुकसान होता है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा।

उन्होंने कहा, "हम हर घर और हर मतदाता तक पहुंचेंगे। मंजलपुर की जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देकर पूरे गुजरात और देश को संदेश देगी कि 2027 में भाजपा की भ्रष्ट सरकार को जनता नकार देगी।"

कांग्रेस ने रविवार को उपचुनाव के लिए भिखा रबारी को अपना उम्मीदवार घोषित किया था। इस सीट पर उनका सीधा मुकाबला भाजपा उम्मीदवार सतीश पटेल से होगा।

--आईएएनएस

एससीएच/वीसी