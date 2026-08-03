मजबूत डिफेंस इकोसिस्टम के लिए सैन्य-नागरिक एकीकरण अहम : राजनाथ सिंह

नई दिल्ली, 3 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर अधिक तालमेल को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय के सैन्य और नागरिक घटकों के बीच एकीकरण को गहरा करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

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दिल्ली में 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय (एएफएचक्यू) नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि वर्दीधारी और नागरिक सेवाएं दोनों 'राष्ट्र प्रथम' की समान प्रतिबद्धता साझा करती हैं।

उन्होंने कहा कि जब मंत्रालय के सैन्य और नागरिक दोनों घटकों का उद्देश्य एक ही होता है, तो प्रणाली का प्रत्येक तत्व राष्ट्रीय ताकत में बदल जाता है।

उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक घटकों के बीच गहन एकीकरण से संस्थागत स्मृति, स्थिरता और नियमों और विनियमों के प्रभावी अनुप्रयोग को सुनिश्चित करते हुए उभरती सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि सैन्य और प्रशासनिक एकीकरण अलग-अलग रास्तों पर आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि सभी क्षेत्रों - नीति, प्रशासन, मानव संसाधन प्रबंधन, वित्तीय प्रक्रियाओं, रसद और संस्थागत ज्ञान में निरंतरता और विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी।

राजनाथ सिंह ने नागरिक और सैन्य अधिकारियों के बीच संरचित क्रॉस-एक्सपोजर को और बढ़ाने के महत्व पर प्रकाश डाला और दोनों पक्षों को एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने के लिए संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम और विकासात्मक कार्यों का सुझाव दिया।

उन्होंने कहा कि सैन्य अधिकारी परिचालन अनुभव, एक कमांड परिप्रेक्ष्य और युद्ध की समझ लाते हैं, जबकि नागरिक अधिकारी प्रशासनिक निरंतरता, नीति अनुभव, सरकारी प्रक्रियाओं की समझ और संस्थागत स्मृति के माध्यम से योगदान करते हैं। जब ये ताकतें मिलती हैं, तो निर्णय लेना अधिक सूचित, संतुलित और प्रभावी हो जाता है।

रक्षा मंत्री ने 'साइबर युद्ध' के उदाहरण से समझाते हुए कहा कि यदि एएफएचक्यू नागरिक सेवाओं के अधिकारी अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए रक्षा-विशिष्ट सामान्य साइबर उपकरण विकसित करते हैं, तो यह रक्षा बलों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

रक्षा मंत्री ने संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (जेएस और सीएओ) के कार्यालय की कई डिजिटल पहल और इसके संशोधित विजन और मिशन वक्तव्य की भी शुरुआत की।

उन्होंने 'संवाद' पत्रिका का 34वां अंक भी जारी किया जिसमें सेवा मुख्यालय और अंतर-सेवा संगठनों में तैनात विभिन्न रैंकों के कर्मचारियों द्वारा लिखे गए यात्रा वृतांत, निबंध, लेख और कविताएं शामिल हैं।

राजनाथ सिंह ने खेल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों के लिए एएफएचक्यू कर्मियों और शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कुछ कर्मचारियों के बच्चों को पुरस्कार भी प्रदान किए।

--आईएएनएस

एएमटी/पीएम