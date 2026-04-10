Women Reservation Bill India : महिलाओं को पूरी क्षमता हासिल करने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए: विंदू दारा सिंह

मुंबई: महिला आरक्षण बिल पर अभिनेता विंदू दारा सिंह ने कहा कि यह एक सकारात्मक कदम है। महिलाओं को वे अधिकार मिलने चाहिए जो उनके हैं। कई सालों तक महिलाओं को पीछे रखा गया, और अब उन्हें आगे बढ़ने और अपनी पूरी क्षमता हासिल करने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए।

महिला आरक्षण विधेयक पर पीएम मोदी के लेख को लेकर भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराने के लिए पहले संसद में यह विधेयक पेश किया था। 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ, सीटें उसी हिसाब से आवंटित की जाएंगी, और लोकसभा में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

अखिलेश यादव के बयान पर भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि देखिए, विपक्ष को पता ही नहीं है कि उसे क्या कहना चाहिए? युद्ध ईरान, अमेरिका और इजरायल में हो रहा है। भारत शांति चाहता है और आप देख सकते हैं कि दुनिया में जितने भी युद्ध हो रहे हैं, उनमें भारत की भूमिका हमेशा शांति बनाए रखने की ही रही है। पूरी दुनिया यह कह रही है कि भारत की विदेश नीति सबसे बेहतरीन है।

महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी के लेख के बारे में बात करते हुए, शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, महिला आरक्षण बिल पहले ही पास हो चुका है। परिसीमन प्रक्रिया और महिला आरक्षण बिल साथ-साथ आ रहे हैं। कई सालों से लोकसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की कोशिशें चल रही थीं, लेकिन किसी भी पार्टी या सरकार ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया। यह काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा हुआ है।

महिला आरक्षण विधेयक पर भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि यह निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक बदलाव है, और यह एक ऐसा परिवर्तन होगा जो महिलाओं को सशक्त बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण के बारे में बात की है, और बेटियों को पढ़ाई करने तथा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है।

--आईएएनएस