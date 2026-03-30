Maharashtra Factory Fire : महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल विभाग ने पाया काबू

अहिल्यानगर: महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के सुपा एमआईडीसी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक प्लास्टिक फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। फायर बिग्रेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और किसी के हताहत की कोई सूचना नहीं है।

जानकारी के अनुसार यह घटना पारनेर तालुका के सुपा घाणेगांव स्थित औद्योगिक क्षेत्र की है, जहां वेंकटेश पॉली नामक कंपनी में आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप धारण कर लिया।

प्राथमिक जानकारी के अनुसार फैक्ट्री में अचानक आग लगने के बाद देखते ही देखते लपटें पूरी यूनिट में फैल गईं। बताया जा रहा है कि परिसर में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक उत्पाद और कच्चा माल रखा हुआ था, जिससे आग तेजी से भड़क उठी और नियंत्रण से बाहर होती नजर आई। आग की ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार दूर-दूर तक दिखाई दे रहा था, जिससे आसपास के उद्योगों में भी अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और अग्निशमन विभाग हरकत में आ गया। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और तुरंत आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। वहीं आसपास के इलाकों को भी एहतियातन खाली कराया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया।

इस हादसे में राहत की बात यह रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों और मजदूरों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि, आग से फैक्ट्री को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है।

फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

स्थानीय लोगों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा मानकों की नियमित जांच आवश्यक है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। इस घटना ने एक बार फिर औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

--आईएएनएस