ईसीआई ने महाराष्ट्र एसआईआर के लिए अहम डेडलाइन बढ़ाई, 4 नवंबर को आएगी फाइनल लिस्ट

मुंबई, 19 अगस्त (आईएएनएस)। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने बुधवार को महाराष्ट्र में मतदाता सूची के 'विशेष गहन संशोधन' (एसआईआर) के शेड्यूल में बदलाव किया। इसके तहत, फाइनल मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख को लगभग एक महीने आगे बढ़ाकर 7 अक्टूबर से 4 नवंबर कर दिया गया है।

चुनाव आयोग ने 19 अगस्त के एक आदेश में कहा कि यह बदला हुआ शेड्यूल महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर विचार करने के बाद जारी किया गया है।

नए शेड्यूल के अनुसार, मतदान केंद्रों का युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्थापन 24 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। ईसीआई का यह फैसला अहम है क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी (एसपी) ने बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से छूटने से बचाने के लिए और समय की मांग की थी।

महाराष्ट्र में दस्तावेज इकट्ठा करने की प्रक्रिया 17 अगस्त को समाप्त हो गई। इस प्रक्रिया में बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) का घर-घर जाकर मतदाताओं से जानकारी इकट्ठा करना और उनसे गणना फॉर्म लेना शामिल था। इस प्रक्रिया की समय-सीमा पहले भी बढ़ाई गई थी, क्योंकि चुनाव आयोग ने इसे पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया था।

बदले हुए शेड्यूल के तहत, मतदाताओं को ड्राफ्ट मतदाता सूची के खिलाफ दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए 31 अगस्त से 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। यह पहले के शेड्यूल की तुलना में 26 दिन बाद की तारीख है। पहले के शेड्यूल के अनुसार, ड्राफ्ट 5 अगस्त को प्रकाशित होना था और दावे व आपत्तियां 4 सितंबर तक दर्ज की जा सकती थीं। नोटिस का चरण और दावों व आपत्तियों का निपटारा भी 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगा।

पुराने शेड्यूल के अनुसार, यह प्रक्रिया 5 अगस्त से 3 अक्टूबर तक होनी थी। नए शेड्यूल के अनुसार, फाइनल वोटर लिस्ट 4 नवंबर को जारी की जाएगी। पहले की डेडलाइन 7 अक्टूबर थी, जिसका मतलब है कि फाइनल लिस्ट जारी करने में 28 दिन की देरी हुई है।

नई तारीखों की वजह से पोलिंग स्टेशनों को तर्कसंगत बनाने का काम भी टल गया है। इसे पहले 29 जुलाई तक पूरा किया जाना था, लेकिन अब यह 24 अगस्त तक पूरा होगा। पुराने एसआईआर शेड्यूल में 20 जून से 29 जून तक तैयारी, ट्रेनिंग और प्रिंटिंग का काम रखा गया था, जिसके बाद 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर जानकारी जुटाने का काम होना था। ये चरण अब पूरे हो चुके हैं और डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने की प्रक्रिया 17 अगस्त को खत्म हो गई है।

ईसीआई ने कहा कि सभी संबंधित अधिकारियों को नए शेड्यूल के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए और सभी उपलब्ध मीडिया के जरिए इसका बड़े पैमाने पर प्रचार किया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों को भी बदले हुए शेड्यूल के बारे में लिखित रूप में जानकारी दी जानी है। महाराष्ट्र के लिए एसआईआर का काम इस साल 1 अक्टूबर को क्वालिफाइंग तारीख मानकर किया जा रहा है।

नए शेड्यूल पर ईसीआई का यह बयान महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के ऑफिस द्वारा मंगलवार को की गई घोषणा के एक दिन बाद आया है। सीईओ ऑफिस ने बताया था कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) 2026 के पहले बड़े चरण के 17 अगस्त को पूरा होने के बाद, लगभग 2.07 करोड़ वोटर—जो राज्य के कुल वोटरों का 21.15 प्रतिशत हैं—आगामी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे।

--आईएएनएस

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