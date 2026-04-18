Maharashtra Tree Plantation : 56 लाख वृक्षारोपण और पर्यावरण संबंधी पहलों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार की रणनीतिक सलाहकार संस्था, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (एमआईटीआरए) और अर्थ डे नेटवर्क इंडिया के बीच शनिवार को राज्य भर में पर्यावरण संबंधी पहलों को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत, महाराष्ट्र में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई को गति देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के साथ-साथ 56 लाख वृक्षारोपण किया जाएगा।

पृथ्वी दिवस 2026 के अवसर पर हस्ताक्षरित इस समझौता ज्ञापन से सतत विकास के ढांचे को मजबूत करने और नागरिकों, संस्थानों और उद्योगों को एक हरित भविष्य के लिए एकजुट करने की उम्मीद है।

इस समझौता ज्ञापन के तहत, एमआईटीआरए नीतिगत मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जबकि अर्थ डे नेटवर्क इंडिया जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन, जागरूकता अभियान और जनभागीदारी बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होगा, जैसा कि सरकार द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया है।

नागरिकों में सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए राज्यव्यापी मिशन लाइफ लागू किया जाएगा। सरकारी ऊर्जा लेखापरीक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए, ऊर्जा दक्षता में सुधार और ऊर्जा खपत में कमी लाने के लिए जवाबदेही तय की जाएगी। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कलाकारों और सांस्कृतिक समुदाय के सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा।

समझौते के अनुसार, मुंबई को सतत आयोजनों के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने के प्रयास किए जाएंगे।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस समझौता ज्ञापन का सबसे महत्वपूर्ण घटक 56 लाख वृक्षों का व्यापक वृक्षारोपण अभियान है। पृथ्वी दिवस के 56 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, राज्य भर में 56 लाख वृक्ष लगाए जाएंगे। यह पहल महाराष्ट्र सरकार के 'हरियाली महाराष्ट्र' अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य 300 करोड़ वृक्ष लगाना है। यह अभियान न केवल वृक्षारोपण पर बल्कि वृक्षों के जीवित रहने की दर, उनके रखरखाव और दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभाव पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।

इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से महाराष्ट्र जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए सतत विकास की दिशा में एक ठोस और दूरदर्शी कदम उठा रहा है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य सरकार ने महाराष्ट्र को देश का 'जलवायु कार्रवाई नेता' बनाने के संकल्प के साथ वैश्विक स्तर पर यह पहल की है।

--आईएएनएस