महाराष्ट्र: उद्धव ठाकरे ने सोनम वांगचुक के ‘छात्र आंदोलन’ को दिया समर्थन

मुंबई, 13 जुलाई (आईएएनएस)। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) विवाद को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सोमवार को कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और युवा कार्यकर्ता अभिजीत दिपके के नेतृत्व में चल रहे छात्र आंदोलन को अपनी पार्टी का पूरा समर्थन देने का ऐलान किया।

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अपने आवास मातोश्री में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठाकरे ने देशभर के राजनीतिक दलों से अपील की कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस आंदोलन का समर्थन करें। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी अपील की कि वे नई दिल्ली में चल रहे इस आंदोलन में आगे आकर शामिल हों।

ठाकरे ने केंद्र सरकार पर बार-बार हो रहे परीक्षा पेपर लीक मामलों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि व्यवस्था की विफलता ने लाखों छात्रों के भविष्य को खतरे में डाल दिया है।

उन्होंने कहा कि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि देश के युवाओं के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विचारधारा से अलग होकर सभी लोगों को इस आंदोलन का समर्थन करना चाहिए।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर सीधे हमला करते हुए सवाल उठाया कि शीर्ष स्तर पर जवाबदेही क्यों तय नहीं की जा रही है और सरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रही है।

छात्र संगठन छात्र जनआंदोलन परिषद के बैनर तले चल रहे इस आंदोलन ने 20 जुलाई को नई दिल्ली में बड़े मार्च का आह्वान किया है।

ठाकरे ने कहा कि वह खुद दिल्ली जाकर जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही शिवसेना (यूबीटी) महाराष्ट्रभर में छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन करेगी।

ठाकरे ने दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा चिंताएं भी जताईं। उन्होंने दावा किया कि ऐसी खबरें हैं कि कुछ लोग मार्च में शामिल होकर हिंसा भड़काने और प्रदर्शन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि देश के युवा जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई उनसे मिलने नहीं आया है।

ठाकरे ने कहा कि मुद्दे को समझने और युवाओं से बातचीत करने के बजाय भाजपा सरकार राजनीतिक दलों को तोड़ने में व्यस्त है, जो शर्मनाक है। उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की कि वे अपने बच्चों के साथ सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग को मजबूत करें।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ठाकरे ने सोनम वांगचुक से अपनी मौजूदा भूख हड़ताल खत्म करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि देश को लंबे संघर्ष के लिए उनकी स्वस्थ उपस्थिति की जरूरत है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद युवा कार्यकर्ता अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर उद्धव ठाकरे के समर्थन के लिए धन्यवाद जताया। उन्होंने कहा कि वह जंतर-मंतर पर चल रहे सीजेपी के आंदोलन को समर्थन देने के लिए ठाकरे के आभारी हैं।

विपक्षी दलों के छात्र मुद्दों को लेकर एकजुट होने के बीच 20 जुलाई का मार्च केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी