महाराष्ट्र: ठाणे में इमारत का एक हिस्सा गिरने से 12 साल के लड़के की मौत, दो अन्य घायल

मुंबई, 11 जुलाई (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक इमारत का कुछ हिस्सा गिरने से एक 12 साल के लड़के की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि इमारत का कुछ हिस्सा टूटकर बगल के मकान पर गिरा था, जहां परिवार के सदस्य सो रहे थे।

Read More

अधिकारियों ने कहा कि बगल के घर में रह रहे 12 साल के एक लड़के की मौत हुई है और परिवार के दो सदस्य घायल हो गए। घटना की सूचना के बाद पुलिस और राहत व बचाव दल मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना शुक्रवार को ठाणे के आजाद नगर इलाके में हुई थी।

मृतक की पहचान 12 साल के जयकुमार जायसवाल के तौर पर हुई है। मलबे के नीचे दबने से उसे गंभीर चोटें आईं और उसे तुरंत सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने अस्पताल पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया।

परिवार के दो अन्य सदस्यों 35 वर्षीय उर्मिला जायसवाल और 9 वर्षीय विनीत जायसवाल शामिल हैं। उन्हें सिर में चोटें आईं। दोनों को मनपाड़ा के टाइटन अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।

अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि तलाशी और मलबा हटाने का काम जारी रहने के दौरान प्रभावित इलाके को सुरक्षित रखा जाए। अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर मद्रास चॉल में आसपास के तीन घरों को खाली करा लिया, ताकि और कोई हताहत न हो।

अधिकारियों ने बताया कि आसपास की इमारतों की सुरक्षा का आकलन करने के लिए माजीवड़ा वार्ड कमेटी, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और अतिक्रमण विभाग मिलकर इमारत की संरचना की जांच और मलबा हटाने का काम कर रहे हैं।

इससे पहले, 7 जुलाई को मुंबई के मानखुर्द के जनता नगर में एक इमारत के दूसरे मकान पर गिरने से छह लोगों की मौत हो गई थी। स्थानीय लोगों के अनुसार, परिवार बगल वाली इमारत की खराब होती हालत को लेकर काफी चिंतित था और रविवार को कहीं और रहने जाने की योजना बना रहा था। लेकिन, उनके वहां से जाने से पहले ही भारी बारिश के दौरान कमजोर इमारत ढह गई, जिससे दुखद रूप से लोगों की जान चली गई।

--आईएएनएस

डीसीएच/