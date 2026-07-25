महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामला: मास्टरमाइंड बिजेंद्र गुप्ता बिहार से गिरफ्तार, अब तक 14 आरोपी दबोचे गए

नई दिल्ली, 25 जुलाई (आईएएनएस)। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पेपर लीक मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लंबे समय से फरार चल रहे इस मामले के मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड बिजेंद्र गुप्ता को महाराष्ट्र पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार कर लिया है।

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अधिकारियों के मुताबिक, इस मामले में अब तक कुल 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

पुलिस ने बताया कि बिहार में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान बिजेंद्र गुप्ता, इंद्रजीत सिंह उर्फ पीकू और एक अन्य सहयोगी को गिरफ्तार किया गया। तीनों को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

जांच एजेंसियों के अनुसार, बिजेंद्र गुप्ता देश के विभिन्न राज्यों में सामने आए कई परीक्षा पेपर लीक मामलों से जुड़ा हुआ माना जाता है। महाराष्ट्र पुलिस कई महीनों से उसकी तलाश कर रही थी। बिहार के अलग-अलग ठिकानों पर कई बार छापेमारी भी की गई, लेकिन वह हर बार पुलिस को चकमा देने में सफल रहा।

इससे पहले महाराष्ट्र पुलिस टीईटी पेपर लीक मामले में कई अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें बिजेंद्र गुप्ता की पत्नी भी शामिल है। हालांकि बिजेंद्र गुप्ता लगातार फरार था, जिसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश के लिए अंतरराज्यीय अभियान शुरू किया था।

जांचकर्ताओं का कहना है कि बिजेंद्र गुप्ता ने देश के अलग-अलग हिस्सों में हुए कई परीक्षा पेपर लीक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो सकती है। इसी वजह से वह महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले का सबसे वांछित आरोपी माना जा रहा था।

गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर महाराष्ट्र लाने की तैयारी कर रही है। यहां उससे पूछताछ की जाएगी। अधिकारी यह भी जांच कर रहे हैं कि उसका देशभर में सक्रिय अन्य पेपर लीक गिरोहों से कोई संबंध है या नहीं और ऐसे मामलों में उसकी क्या भूमिका रही है।

--आईएएनएस

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