महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए सेवा समितियों की अनिवार्य सदस्यता का प्रस्ताव पेश किया

मुंबई, 7 जुलाई (आईएएनएस)। महाराष्ट्र सरकार ने सहकारी ऋण संरचना को मजबूत करने और स्थानीय राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। महायुति सरकार ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 में संशोधन का विधेयक पेश किया।

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विधेयक के अनुसार, सहकारी समितियों के लिए कम से कम 10 गुंठा भूमि के स्वामी किसी भी किसान को सदस्यता देना और फसल ऋण प्रदान करना अनिवार्य होगा। यह विधेयक सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल द्वारा पेश किया गया।

स्थानीय राजनीतिक गुट अक्सर सहकारी निकायों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए जानबूझकर पात्र किसानों को सदस्यता देने से इनकार कर देते हैं। प्रस्तावित संशोधन से ऐसी भेदभावपूर्ण प्रथाओं पर प्रभावी रूप से अंकुश लगने की उम्मीद है।

इसके अलावा, इस नए संशोधन के तहत गैर-कृषि सहकारी समितियों को किसी भी ऐसे व्यक्ति को ऋण देने से सख्ती से प्रतिबंधित किया जाएगा जो पंजीकृत सदस्य नहीं है।

महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1961 की धारा 23 के अनुसार, कोई भी सहकारी समिति अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले किसी ऐसे व्यक्ति को सदस्यता देने से इनकार नहीं कर सकती जो उसके उपनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता हो।

वर्तमान में, यदि कोई समिति आवेदन अस्वीकार करती है, तो पीड़ित आवेदक को रजिस्ट्रार के पास अपील करनी पड़ती है। हालांकि, यह प्रक्रिया अक्सर आम किसानों के लिए उत्पीड़न और अंतहीन नौकरशाही विलंब का कारण बनती है।

इस संघर्ष को समाप्त करने, पात्र किसानों के अधिकारों की रक्षा करने और जमीनी स्तर पर सहकारी ऋण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए यह प्रस्तावित अनिवार्य सदस्यता संशोधन पेश किया गया है। ग्राम स्तर पर, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) कृषि ऋण वितरण की रीढ़ हैं। ये संस्थाएं उर्वरक, बीज और कीटनाशक जैसे आवश्यक कृषि इनपुट भी प्रदान करती हैं।

हालांकि राज्य में किसानों का एक बड़ा हिस्सा वित्तपोषण के लिए इन सहकारी नेटवर्कों पर निर्भर है, लेकिन ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें पात्र किसानों को जानबूझकर कृषि ऋण और अन्य आवश्यक सेवाओं से वंचित किया गया है।

इन किसानों को सशक्त बनाने और सहकारी ऋण ढांचे को मजबूत करने के लिए धारा 23 में प्रस्तावित संशोधन के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि कम से कम 10 गुंठा भूमि के मालिक किसी भी किसान को स्थानीय सहकारी समिति का सदस्य होना चाहिए।

अधिनियम की धारा 44 में भी संशोधन प्रस्तावित किया गया है। इस प्रावधान के तहत, गैर-कृषि सहकारी ऋण समितियों को अपने पंजीकृत सदस्यों के अलावा किसी और को ऋण देने से कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। यह सख्त प्रतिबंध सुनिश्चित करता है कि ये वित्तीय संस्थान उन बाहरी लोगों को ऋण न दें जिनकी कोई सदस्यता हिस्सेदारी नहीं है।

--आईएएनएस

एमएस/