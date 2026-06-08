महाराष्ट्र सरकार की किसानों से अपील, 15 जून से पहले बुवाई में न करें जल्दबाजी

मुंबई, 8 जून (आईएएनएस)। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि वे बुवाई में जल्दबाजी न करें। सरकार ने अपील तब की है जब दक्षिण कोंकण में मानसून आ गया है, लेकिन 15 जून तक पूरे राज्य में इसकी आगे बढ़ने की गति धीमी ही रहेगी।

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मौसम विभाग ने स्पष्ट किया कि विदर्भ, मराठवाड़ा, खानदेश और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में 15 जून तक गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है, लेकिन ये वर्षा अभी व्यापक बुवाई के लिए पर्याप्त नहीं है। रविवार देर शाम जारी सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया कि सूखे की आशंका को देखते हुए समय से पहले बुवाई करने से किसानों को आर्थिक नुकसान हो सकता है।

महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में 18 जून के बाद वर्षा बढ़ने की संभावना है। विशेष रूप से, कोंकण तटीय पट्टी और घाट (पर्वतीय) क्षेत्रों में जून के अंत तक औसत से अधिक वर्षा होने की प्रबल संभावना है। कोंकण और घाट क्षेत्रों में अगले तीन से चार दिनों में वर्षा की तीव्रता बढ़ने की प्रबल संभावना है।

राज्य के बाकी हिस्सों के लिए पूर्वानुमान में छिटपुट बारिश और गरज के साथ बारिश होने के संकेत दिए गए है। बयान में नागरिकों से बिजली गिरने और मौसम में अचानक होने वाले बदलावों के संबंध में आवश्यक सुरक्षा सावधानियां बरतने का आग्रह भी किया गया है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "किसान मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, यह अल नीनो का वर्ष है। औसत वर्षा की 22 प्रतिशत संभावना है, लेकिन हमारी प्राथमिक यह सुनिश्चित करने पर है कि मराठवाड़ा और अन्य सूखाग्रस्त क्षेत्रों के किसानों को दोबारा बुवाई करने के लिए मजबूर न होना पड़े। सरकार का जोर कम से कम पानी का उपयोग करके फसल की पैदावार को अधिकतम करने और इस प्रकार नुकसान को कम करने पर होगा।"

राज्य सरकार की यह सलाह ऐसे समय में आई है, जब महाराष्ट्र के नकदी फसलों (सोयाबीन, कपास और दालें) वाले क्षेत्रों के किसान मानसून से पहले की पहली बारिश के तुरंत बाद बुवाई करने में जुट जाते हैं। हालांकि, कृषि विशेषज्ञ और राज्य प्रशासन कम से कम 75 से 100 मिमी बारिश होने और मिट्टी में पर्याप्त नमी पहुंचने तक बुवाई न करने की सलाह देते हैं, ताकि बीजों का अंकुरण हो सके। अगर शुरुआती बारिश के बाद सूखा पड़ता है जैसा कि यहां जून के मध्य तक रहने का अनुमान है तो अंकुरित बीज सूखी मिट्टी में मुरझा जाते हैं।

कृषि विभाग के सूत्रों के अनुसार, इससे गरीब किसानों को महंगे बीज और उर्वरक दोबारा खरीदने पड़ते हैं, जिससे वे कर्ज के जाल में और भी फंस जाते हैं।

सीएम फडणवीस द्वारा "अल नीनो वर्ष" का स्पष्ट उल्लेख राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अल नीनो प्रभाव नकारात्मक तौर पर भारतीय मानसून धाराओं को प्रभावित करता है, जिससे लंबे समय तक सूखा पड़ता है और वर्षा का वितरण असमान हो जाता है। मराठवाड़ा (बीड, लातूर, उस्मानाबाद) और विदर्भ जैसे क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से सूखाग्रस्त हैं और शुष्क भूमि कृषि पर अत्यधिक निर्भर हैं। इन क्षेत्रों में शुरुआती बुवाई के मौसम के विफल होने से कृषि उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होता है और ग्रामीण आर्थिक संकट बढ़ जाता है।

--आईएएनएस

एसके/एएस