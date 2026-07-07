महाराष्ट्र: सुप्रिया सुले ने एनसीपी (एसपी) के महायुति में शामिल होने की अफवाहों को किया खारिज

मुंबई, 7 जुलाई (आईएएनएस)। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) की कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद सुप्रिया सुले ने मंगलवार को अपनी पार्टी के महायुति से गठबंधन की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि इनमें कोई सच्चाई नहीं है।

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जब मीडियाकर्मियों ने एनसीपी (एसपी) के महायुति की ओर बढ़ने की अटकलों पर सवाल उठाए तो उन्होंने पत्रकारों से बात की। मीडियाकर्मियों ने विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और एनसीपी (एसपी) नेता जयंत पाटिल के बीच हुई कथित बातचीत का जिक्र किया। सुले ने इस मुलाकात की राजनीतिक गंभीरता को कम आंकते हुए मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि ऐसी कोई मुलाकात हुई थी या नहीं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वे और जयंत पाटिल एक ही समिति में काम करते हैं, इसलिए अक्सर मिलते रहते हैं।

उन्होंने बताया कि पिछले एक महीने में ही उनकी और उनके सहयोगियों की 21 बार मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कई नेता इस समूह का हिस्सा हैं और वे नियमित रूप से ऐसे कई नेताओं के साथ बैठक करते हैं। उन्होंने इस मुलाकात को राजनीतिक सौदेबाजी के बजाय एक सामान्य प्रशासनिक कार्य बताया।

जब उनसे पूछा गया कि क्या उनकी पार्टी जल्द ही सत्ता में नजर आएगी, तो सुले ने कहा कि उनकी प्राथमिक भूमिका आम जनता की सेवा करना है।

उन्होंने कहा कि लोग पिछले 12 वर्षों से उनके बारे में अटकलें लगा रहे हैं। अगर मौजूदा सरकार ऐसे ही चलती रही, तो एनसीपी और उनके सहयोगियों के पास सत्ता हथियाने के लिए कड़ी लड़ाई लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। उन्होंने आगे कहा कि भगवान ही जाने मौजूदा सरकार आगे क्या करेगी।

सुले ने अयोध्या राम मंदिर, किसानों के ऋण माफी और बुनियादी ढांचे की विफलताओं सहित कई मोर्चों पर सत्ताधारी सरकार पर तीखे हमले करते हुए हास्यपूर्ण ढंग से सवालों को टाल दिया।

सुले ने अयोध्या के राम मंदिर मामले में भाजपा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन पर तीखा हमला बोला और हाल ही में वायरल हुए वीडियो का हवाला दिया।

उन्होंने कहा कि मंदिर से धन और चांदी ले जाते हुए वीडियो सामने आए हैं, जिन्हें भाजपा के अपने चैनलों ने प्रसारित किया है। उन्होंने कहा कि पूरे भारतीय जनता ने अथक परिश्रम और मेहनत से इस मंदिर का निर्माण करवाया है और यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर है। उन्होंने पूछा कि अगर वहां भी भ्रष्टाचार हो रहा है, तो फिर क्या कहा जा सकता है?

भाजपा द्वारा विपक्ष पर लगाए जाने वाले लगातार आरोपों को निशाना बनाते हुए सुले ने कहा कि भाजपा देश के मूल्यों को आकार देने वाली कांग्रेस और एनसीपी को भ्रष्ट कहती है। उन्होंने कहा कि आज उन्हें भगवान राम को भी न बख्शने का जवाब देना होगा।

उन्होंने उन पर किसानों के ऋण माफी के नाम पर धोखाधड़ी करने और भगवान राम को धोखा देने का पाप करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें जनता को जवाब देना होगा।

सुले ने मानसून की बारिश के बाद कृषि संकट और हाल ही में हुए बुनियादी ढांचे के कुप्रबंधन को लेकर महायुति सरकार की कड़ी आलोचना की, विशेष रूप से मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के 'मिसिंग लिंक' खंड पर हुए भूस्खलन का जिक्र किया।

उन्होंने कहा कि फसल ऋण माफी पूरी तरह से धोखा है और सरकार मेहनती किसानों की कमर तोड़ रही है, जो अपनी मिट्टी से वफादार हैं।

--आईएएनएस

एमएस/