महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी सफलता, डकैती गिरोह के तीन आरोपियों पर कार्रवाई, लाखों का सामान बरामद

पुणे, 18 जून (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के पुणे जिले के दौंड के गांवों में हुई कई डकैतियों की जांच के लिए पांच टीमें बनाई गई हैं। एसपी संदीप सिंह गिल ने बताया कि 10 जून को दौंड पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट मिली कि एक ही रात में अलग-अलग गावों में पांच डकैती की घटनाओं को अंजाम दिया गया।

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इन घटनाओं में अपराधी हथियार से लैस होकर आए, जहां उन्होंने लोगों के साथ मारपीट करने की और रुपए-गहने की डकैती की। डकैतों ने लोगों से मोटरसाइकिल, मोबाइल और अन्य कीमती सामानों की भी लूट की।

एसपी संदीप सिंह गिल ने बताया कि अपराधियों ने पांचवीं डकैती की घटना अहिल्यानगर में जाकर की। घटना की जानकारी मिलने के बाद इन डकैतों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 5 टीमों का गठन किया गया, जिन्होंने महज तीन दिनों के अंदर डकैती कांड में शामिल 4 अभियुक्तों की पहचान की और 3 लोगों को पकड़ लिया, जिसमें एक नाबालिग है। वहीं, पुलिस अन्य अपराधियों की तलाश में लगातार जांच में जुटी है।

एसपी गिल ने अपराधियों की पहचान बताते हुए कहा कि गिरफ्तार आरोपियों में अहिल्यानगर का रहने वाला गणेश मंगेश काले (22 वर्ष), विशाल (21 वर्ष) और किशोर भोषले (19 वर्ष) शामिल हैं। जबकि, एक किशोर (16 वर्ष) को भी पकड़ा गया है। उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान सभी के पास से पुलिस ने 17 तोला सोना, 350 ग्राम चांदी, मोबाइल, मोटरसाइकिल आदि मिलाकर 25 से 30 लाख के सामान बरामद किए हैं।

एसपी ने आगे बताया कि इन अपराधियों के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि इन अपराधियों ने इसी प्रकार की 20 अन्य घटनाएं अलग-अलग जिलों में पूर्व में की हैं। उन्होंने बताया कि इन अपराधियों की 5-6 लोगों का गिरोह है, जिसे पुलिस टीम ने खेतों से पकड़ा है।

वहीं, इस मामले में पुलिस आगे की जांच और कार्रवाई करने के साथ अन्य अपराधियों की तलाश में जुटी है।

--आईएएनएस

डीके/एबीएम