महाराष्ट्र में टीईटी पेपर लीक और राम मंदिर में चढ़ावा मामलों में कांग्रेस ने सरकार का किया घेराव

मुंबई, 29 जून (आईएएनएस)। महाराष्ट्र में टीईटी पेपर लीक मामले और अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकारों पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता असलम शेख और नाना पटोले ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं, शिक्षकों और श्रद्धालुओं के हितों की अनदेखी कर रही है। दोनों नेताओं ने पेपर लीक की घटनाओं को सरकार की विफलता बताते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

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कांग्रेस नेता असलम शेख ने टीईटी पेपर लीक मामले पर कहा कि देश पहले से ही नीट पेपर लीक मामले को लेकर आक्रोशित है। पूरे देश के विद्यार्थी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। ऐसे समय में अब टीईटी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा का पेपर लीक होना बेहद गंभीर मामला है। टीईटी परीक्षा शिक्षकों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों का वेतन करदाताओं के पैसे से दिया जाता है और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह की परीक्षा के सुझाव को स्वीकार किया है। अब इस परीक्षा का भी पेपर लीक हो रहा है, लेकिन सरकार इस पर कोई गंभीरता नहीं दिखा रही।

उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष मुंबई महानगरपालिका के अधिकारियों की आंतरिक परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ था, लेकिन सरकार ने उससे कोई सबक नहीं लिया। सरकार महाराष्ट्र और देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने में लगी हुई है, जिसके कारण लगातार पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं।

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर असलम शेख ने कहा कि वह पुराने विवाद पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन जो मामला अब सामने आया है, उसमें पहले श्रद्धालुओं से चंदा एकत्र किया गया और अब कथित चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है।

महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भी टीईटी परीक्षा को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र में एनडीए सरकार आने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से आर्थिक शोषण का सिलसिला बढ़ा है। भाजपा के नेता और कार्यकर्ता यह सोचते हैं कि शिक्षकों और छात्रों से किस तरह आर्थिक लाभ लिया जा सकता है। भाजपा जानबूझकर बच्चों और शिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस इस मुद्दे को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। पार्टी ने इस मामले को लेकर सड़क से लेकर विधानसभा तक संघर्ष शुरू कर दिया है और आगे भी आंदोलन जारी रहेगा।

राम मंदिर में चढ़ावा मामले पर नाना पटोले ने दावा किया कि श्रद्धालुओं ने मंदिर को 500 करोड़ रुपए से अधिक का दान दिया था। उन्होंने कहा कि कई लोग सामने आकर यह भी बता चुके हैं कि उन्होंने सोने और चांदी की ईंटें दान में दी थीं। इसके बावजूद सरकार केवल 80 लाख रुपए की कथित चोरी दिखाकर मामले को छोटा साबित करने की कोशिश कर रही है। स्थानीय पुलिस थाने में विधिवत एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। इसे केवल चोरी नहीं कहा जाना चाहिए, इसे डाका कहा जाना चाहिए, क्योंकि यह भगवान श्रीराम के मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था पर हमला है। सरकार इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है।

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि भगवान श्रीराम सब देख रहे हैं और सत्ता का अहंकार अधिक दिनों तक नहीं टिकेगा। कांग्रेस इस मुद्दे को पूरी ताकत के साथ उठाएगी और जिन लोगों ने राम मंदिर को लूटने का काम किया है, उन्हें कानून के दायरे में लाकर सजा दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखेगी।

--आईएएनएस

पीएसके/डीकेपी