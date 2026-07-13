महाराष्ट्र में लोकायुक्त ने राज्यपाल को सौंपी 2025 की वार्षिक रिपोर्ट

मुंबई, 13 जुलाई (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के लोकायुक्त जस्टिस वी.एम. कनाडे (सेवानिवृत्त) ने सोमवार को मुंबई स्थित लोक भवन में राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा से मुलाकात कर वर्ष 2025 के लिए लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त के कामकाज की 53वीं संयुक्त वार्षिक रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में वर्ष 2025 के दौरान कार्यालय में प्राप्त शिकायतों, उनके निपटारे और संस्था के कामकाज का विवरण दिया गया है।

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लोकायुक्त कार्यालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, वर्ष 2025 में कुल 8,547 नई शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 3,869 शिकायतों को पंजीकृत नहीं किया गया, क्योंकि वे अन्य अधिकारियों को भेजे गए आवेदनों की प्रतियां थीं या उन पर शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर नहीं थे। इसके बाद कुल 4,678 शिकायतों को विधिवत दर्ज किया गया।

रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 की शुरुआत में पिछले वर्षों के 4,287 मामले पहले से लंबित थे। इस तरह पूरे वर्ष के दौरान लोकायुक्त कार्यालय के पास सुनवाई और निपटारे के लिए कुल 8,965 मामले थे। इनमें से 4,885 मामलों का निपटारा कर दिया गया, जबकि वर्ष के अंत तक 4,080 मामले लंबित रहे।

लोकायुक्त कार्यालय ने बताया कि पिछले पांच दशकों में इस संस्था ने बड़ी संख्या में लोगों की शिकायतों का समाधान किया है और लोगों के बीच अपनी विश्वसनीयता बनाए रखी है। कार्यालय के अनुसार, अब तक प्राप्त शिकायतों में से 82.71 प्रतिशत से अधिक मामलों में शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि के अनुरूप समाधान किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था आम लोगों की शिकायतों के प्रभावी निपटारे के लिए लगातार काम कर रही है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लोकायुक्त कार्यालय का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना तथा नागरिकों को शिकायतों के समाधान के लिए एक प्रभावी मंच उपलब्ध कराना है। राज्यपाल को सौंपी गई यह वार्षिक रिपोर्ट संस्था के कामकाज, उपलब्धियों और लंबित मामलों की स्थिति का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करती है।

--आईएएनएस

एसएचके/पीएम