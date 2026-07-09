महाराष्ट्र में जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू होगा: रामदास आठवले

नई दिल्‍ली, 9 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय राज्‍यमंत्री रामदास आठवले ने कहा कि महाराष्ट्र में जल्द ही समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होगा। इसी बीच उन्‍होंने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की एनसीपी-एसपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात को व्‍यक्तिगत बताया है। उन्‍होंने कहा कि शरद पवार महाराष्‍ट्र के सबसे लोकप्रिय नेता हैं।

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केंद्रीय राज्‍यमंत्री रामदास आठवले ने कहा, "महाराष्ट्र में कॉमन सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) का अध्ययन करने और उसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है।"

उन्‍होंने कहा कि यह जिम्‍मेदारी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रिटायर्ड जज रंजना देसाई को दे दी है। यह कानून मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नहीं है। देश की जनसंख्‍या कम करने की जरूरत है। 'हम दो हमारे दो' के नारे से जनसंख्‍या पर काफी नियंत्रण किया गया है। इससे परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ ही बच्‍चों की अच्‍छी परवरिश और शिक्षा मिल रही है। मुसलमानों को इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है।

उन्‍होंने कहा कि कई राज्‍यों में यूसीसी लागू हो चुका है और महाराष्‍ट्र भी इसकी पहल जल्‍द करेगा। इस बिल के बनने के समय इस बात का ध्‍यान देना होगा कि किसी के साथ अन्‍याय न हो।

केंद्रीय राज्‍यमंत्री रामदास आठवले ने कहा, "एकनाथ शिंदे ने शरद पवार से मुलाकात की है। मुझे लगता है कि शरद पवार महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय और वरिष्ठ नेता हैं। हर कोई उनसे मिलता है और उनकी सलाह लेता है।"

उन्‍होंने कहा कि किसी खास मुद्दे पर एकनाथ शिंदे, शरद पवार से मिलने के लिए गए होंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस दौरान किसी राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा हुई होगी। दोनों की यह मुलाकात व्‍यक्तिगत हो सकती है।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी