महाराष्ट्र में एसआईआर के बीच अमीन पटेल की मांग, पुनर्विकास से प्रभावित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से न हटाने की मांग

मुंबई, 29 जुलाई (आईएएनएस)। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता और विधायक अमीन पटेल ने बीएमसी कमिश्नर अश्विनी भिड़े को विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) को लेकर पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने एसआईआर के दौरान पुनर्विकास के कारण ट्रांजिट या वैकल्पिक आवास में रह रहे मतदाताओं पर विचार करने का अनुरोध किया है।

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अमीन पटेल ने पत्र में लिखा है कि महाराष्ट्र सरकार, निजी डेवलपर, हाउसिंग सोसाइटी द्वारा शुरू की गई पुनर्विकास पहलों के तहत राज्य भर और मुंबई में कई पुरानी और जर्जर इमारतों का पुनर्विकास किया जा रहा है। नतीजतन, इन इमारतों के मूल निवासियों, किरायेदारों को पुनर्विकास परियोजनाएं पूरी होने तक अस्थायी रूप से ट्रांजिट कैंप या आस-पास के इलाकों में किराए व वैकल्पिक आवासों में स्थानांतरित कर दिया गया है। इनमें से अधिकांश परियोजनाओं के अगले दो वर्षों के भीतर पूरा होने की उम्मीद है, जिसके बाद निवासी अपनी मूल जगहों पर लौट आएंगे।

अमीन पटेल ने कहा, "फिलहाल, इनमें से कई निवासी किराए के मकानों या ट्रांजिट आवासों में रह रहे हैं और इसलिए उनके पास कोई स्थायी आवासीय पता नहीं है। नतीजतन, वे अपने चुनावी फोटो पहचान पत्र और अन्य चुनावी रिकॉर्ड में दर्ज पते को अपडेट या बदलने में असमर्थ हैं। इससे प्रभावित निवासियों के मन में यह आशंका और डर पैदा हो गया है कि चुनावी रोल की चल रही गणना या विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के दौरान उनके नाम चुनावी रोल से हटाए जा सकते हैं।"

अमीन पटेल ने बीएमसी कमिश्नर से अनुरोध किया कि पुनर्विकास के कारण अस्थायी रूप से स्थानांतरित होने के बावजूद, ऐसे मतदाताओं के नाम उनके मूल आवासीय पते के आधार पर चल रही गणना और विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के दौरान चुनावी रोल में शामिल और बरकरार रखे जाएं। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि चुनावी रोल की चल रही गणना या एसआईआर के दौरान वास्तविक मतदाताओं के नाम न छूटें। असली मतदाताओं के नामों का उचित सत्यापन सुनिश्चित करने और चल रही गणना (एन्यूमरेशन) और एसआईआर प्रक्रिया के दौरान उनके मूल आवासीय पते के आधार पर उन्हें मतदाता सूची में बनाए रखने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी किए जाएं।

--आईएएनएस

ओपी/एएस