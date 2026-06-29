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महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट, कोंकण-गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले कुछ दिनों तक तेज वर्षा की संभावना

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 29, 2026, 06:26 PM
महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट, कोंकण-गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले कुछ दिनों तक तेज वर्षा की संभावना

मुंबई, 29 जून (आईएएनएस)। भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में अगले कुछ दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कई हिस्सों में 29 जून से 5 जुलाई के बीच व्यापक बारिश होने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में तेज आंधी, बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ मौसम अधिक खराब हो सकता है।

मौसम विभाग ने बताया कि कोंकण और गोवा क्षेत्र में 29 जून, 2 और 3 जुलाई को कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं, 30 जून, 1 जुलाई और 4 से 5 जुलाई के बीच भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश जारी रहने का अनुमान है। इन दिनों कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक भारी वर्षा की भी चेतावनी दी गई है।

मध्य महाराष्ट्र में 2 और 3 जुलाई को कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा, 29 जून से 5 जुलाई के बीच इस क्षेत्र में रुक-रुककर बारिश जारी रह सकती है।

मराठवाड़ा और सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र में भी 29 जून से 5 जुलाई के बीच अलग-अलग स्थानों पर बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि इन इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं (40-50 किमी प्रति घंटे की गति तक) चल सकती हैं।

आईएमडी के अनुसार, महाराष्ट्र तट के पास पूर्व-मध्य अरब सागर में एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है, जिसके कारण राज्य में नमी बढ़ रही है और लगातार बारिश की स्थिति बनी हुई है। इसी के चलते आने वाले दिनों में वर्षा की तीव्रता और बढ़ सकती है।

मौसम विभाग ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है, खासकर मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है क्योंकि अरब सागर में मौसम खराब रहने की संभावना है।

--आईएएनएस

एएमटी/एबीएम