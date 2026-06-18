महाराष्ट्र को गढ़चिरौली की 6 लौह अयस्क खदानें आवंटित करें केंद्र, सीएम फडणवीस का विशेष आग्रह

मुंबई, 18 जून (आईएएनएस)। महाराष्ट्र को 'ग्रीन स्टील हब' बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को केंद्रीय कोयला और खान मंत्रालय से आग्रह किया कि वे गढ़चिरौली जिले की छह प्रमुख लौह अयस्क खदानें महाराष्ट्र राज्य खनन निगम (एमएसएमसी) को आवंटित करें। मुख्यमंत्री ने यह बात केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी के साथ हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक के दौरान कही।

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मुख्यमंत्री फडणवीस ने पूरा भरोसा जताया कि अगर ये खदानें राज्य सरकार को सौंप दी जाती हैं, तो उन्हें दो साल के अंदर चालू कर दिया जाएगा और 2030 तक बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, जिससे भारत एक प्रमुख वैश्विक स्टील निर्यातक के तौर पर आगे बढ़ेगा।

उन्होंने बताया कि गढ़चिरौली में देश के सबसे अच्छी क्वालिटी वाले आयरन ओर (लौह अयस्क) के भंडार मौजूद हैं।

चूना पत्थर (लाइमस्टोन) के बड़े भंडार और स्टील बनाने के लिए जरूरी दूसरे खनिजों के साथ-साथ, यह इलाका एक अहम इंडस्ट्रियल और स्टील प्रोडक्शन हब बनने की खास स्थिति में है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "इस पहल से 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश आने और लाखों नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।"

उन्होंने कहा, "आस-पास कोयले की खदानों, पानी के भरपूर स्रोतों और तेजी से विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, गढ़चिरौली स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा माहौल देता है।"

इसके अलावा, गढ़चिरौली में नक्सलवाद कम होने से बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री लगाने के लिए शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल बना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बदलाव का फायदा उठाते हुए टाटा और जेएसडब्ल्यू ग्रुप जैसी बड़ी कंपनियों ने राज्य सरकार के साथ समझौते (एमओयू) किए हैं, और इन इंडस्ट्रीज को बड़ी जमीन देने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है।

इस आने वाले स्टील हब को मजबूत बनाने के लिए राज्य ने एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की योजना बनाई है। गढ़चिरौली को सीधे बड़े समुद्री एक्सपोर्ट सेंटरों, जैसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (जेएनपीए) और बनने वाले वधावन पोर्ट, से एक खास रेल और फ्रेट नेटवर्क के जरिए जोड़ने की योजना है।

सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, मशहूर 'हिंदू हृदयसम्राट बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग' के साथ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जमीन भी पहले ही रिजर्व कर ली गई है।

महाराष्ट्र में अभी नीलामी के लिए 40 से ज्यादा मिनरल ब्लॉक तैयार हैं, और 34 बड़े ब्लॉकों में से 14 के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि, विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्राइवेट नीलामी से जुड़ी लॉजिस्टिक्स की देरी से बचने के लिए राज्य अपने खास कॉर्पोरेशन का इस्तेमाल करना चाहता है।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि पूरे भारत में लगभग 500 खदानों की नीलामी हुई है, लेकिन अभी सिर्फ 50 ही चालू हैं। पब्लिक नीलामी के दौरान बहुत ज्यादा प्रीमियम की वजह से ये प्रोजेक्ट अक्सर प्राइवेट ऑपरेटरों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं रह जाते। इन छह खास ब्लॉक को सरकारी कंपनी एमएसएमसी को सौंपकर, सरकार स्टील बनाने वाली कंपनियों को सीधे और पारदर्शी तरीके से मिनरल सप्लाई पक्का कर रही है। इसका मकसद 2030 तक 50 मिलियन टन आयरन ओर का प्रोडक्शन करना है।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि महाराष्ट्र का आने वाला इंटीग्रेटेड स्टील इकोसिस्टम राज्य को चीन से भी कम लागत पर स्टील बनाने में मदद करेगा। देश-विदेश की बड़ी स्टील कंपनियों ने इसमें काफी दिलचस्पी दिखाई है और इस इलाके में नई सुविधाओं के लिए हजारों एकड़ जमीन का अधिग्रहण भी सफलतापूर्वक कर लिया गया है।

ओडिशा के इंडस्ट्रियल ब्लूप्रिंट का उदाहरण देते हुए, मुख्यमंत्री फडणवीस ने लगभग 1,300 हेक्टेयर माइनिंग एरिया के लिए मंजूरी मांगी। यह मंजूरी ओडिशा स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा अपने बॉक्साइट सेक्टर के लिए अपनाए गए मॉडल की तर्ज पर मांगी गई थी।

केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने राज्य के प्रस्तावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। एक रिलीज के अनुसार, मंत्री रेड्डी ने कोयले की क्वालिटी को लेकर राज्य की बिजली उत्पादन कंपनियों को होने वाले आर्थिक नुकसान और लंबे समय से चले आ रहे क्वालिटी से जुड़े विवादों को खत्म करने के लिए ऑटोमेटेड सैंपल टेस्टिंग सिस्टम लागू करने के तुरंत निर्देश दिए।

यह संयुक्त बैठक राज्य के माइनिंग, कोयला और ऊर्जा सेक्टर में तकनीकी और ऑपरेशनल बाधाओं को दूर करने पर विस्तृत चर्चा के साथ खत्म हुई। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार कामकाज को सुचारू बनाने के लिए केंद्रीय कोयला मंत्रालय, वेस्टर्न कोलफील्ड्स और कोल इंडिया की ओर से रखी गई विभिन्न जरूरतों पर तेजी से सकारात्मक फैसले लेगी।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी