महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम ने बारामती रेलवे स्टेशन के कायाकल्प के लिए प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का जताया आभार

मुंबई, 14 जुलाई (आईएएनएस)। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा अजीत पवार ने 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत 11.40 करोड़ रुपए की लागत से बारामती रेलवे स्टेशन के वर्ल्ड-क्लास रीडेवलपमेंट (पुनर्विकास) के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का विशेष आभार व्यक्त किया है। यह आधुनिक स्टेशन जल्द ही राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा।

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सुनेत्रा पवार ने केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय के साथ इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर लगातार काम किया था, जब वह सांसद थीं और स्वर्गीय अजीत पवार डिप्टी सीएम थे। उनकी संयुक्त कोशिशें सफल रहीं और बारामती के लोगों का एक आधुनिक रेलवे स्टेशन का सपना अब पूरा हो गया है।

डिप्टी सीएम पवार ने कहा कि 1914 से अस्तित्व में रहे इस स्टेशन को ब्रॉड गेज में बदलने के बाद, यह आधुनिकीकरण बारामती की प्रगति को नई गति देगा। इस स्टेशन पर रोजाना लगभग 1,800 यात्री आते-जाते हैं। अब यहां दिव्यांग-अनुकूल सुविधाएं, आधुनिक वेटिंग रूम, पार्किंग और सुंदर क्षेत्रीय वास्तुकला का संगम देखने को मिलेगा।

उन्होंने यह भरोसा भी जताया कि ये वर्ल्ड-क्लास सुविधाएं स्थानीय व्यापार, संचार और पर्यटन को बड़ा बढ़ावा देंगी, क्योंकि बारामती राज्य का एक प्रमुख कृषि, शैक्षिक और औद्योगिक केंद्र है।

डिप्टी सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि बारामती राज्य का एक महत्वपूर्ण कृषि, शैक्षिक और औद्योगिक केंद्र है, इसलिए यह नया रूप पाया हुआ रेलवे स्टेशन स्थानीय व्यापार, उद्योग, परिवहन और पर्यटन को बड़ा बढ़ावा देगा। भिगवान बर्ड सैंक्चुअरी, श्री सिद्धेश्वर मंदिर, बारामती एग्री-टूरिज्म सेंटर और करहा नदी क्षेत्र जैसे पर्यटन स्थलों तक पहुंचना और भी आसान हो जाएगा।

स्टेशन के पुनर्विकास में मुख्य स्टेशन भवन का सौंदर्यीकरण, क्षेत्र का विकास, प्रवेश द्वार और कंपाउंड वॉल का आधुनिकीकरण, स्वच्छता सुविधाओं का विस्तार, सर्टिफाइड साइनबोर्ड, यात्रियों की सुगम आवाजाही के लिए बेहतर व्यवस्था और स्टेशन तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण शामिल है। मुख्य सड़कों और स्टेट हाईवे के साथ-साथ ऑटो-रिक्शा और अन्य स्थानीय परिवहन सेवाओं से आसान कनेक्टिविटी के कारण, यात्रियों के लिए 'लास्ट-माइल' यात्रा (स्टेशन से गंतव्य तक की यात्रा) भी अधिक सुविधाजनक हो जाएगी। भारतीय रेलवे की 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत विकसित यह आधुनिक, समावेशी और यात्री-अनुकूल रेलवे स्टेशन बारामती की आर्थिक, कृषि, औद्योगिक और सामाजिक प्रगति को और मजबूत करेगा। साथ ही, नागरिकों को सुरक्षित, सुविधाजनक और उच्च-गुणवत्ता वाली रेल यात्रा का नया अनुभव भी प्रदान करेगा-मुझे इसका पूरा भरोसा है।

--आईएएनए,

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