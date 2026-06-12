महाराष्ट्र: गंगापुर बांध में चार लोग डूबे, मृतकों में तीन चचेरे भाई-बहन और एक युवती शामिल

नासिक, 12 जून (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के नासिक जिले में गंगापुर बांध इलाके में डूबने की एक दुखद घटना में चार लोगों की मौत हो गई। मृतकों में तीन नाबालिग चचेरे भाई-बहन और एक युवती शामिल हैं। इस हादसे से सावरगांव गांव और आस-पास के इलाकों में शोक छा गया है।

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आपदा प्रबंधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान नासिक जिले के सावरगांव के रहने वाले गणेश गोटारणे (16), साहिल गोटारणे (16) और निखिल गोटारणे (16) के साथ-साथ तलेगांव अंजानेरी की रहने वाली मयूरी जाधव (21) के तौर पर हुई है।

खबरों के मुताबिक, गोटारणे परिवार ने गुरुवार को पारंपरिक सामुदायिक दावत 'धोंड्या-चे जेवन' के लिए रिश्तेदारों को बुलाया था। दोपहर के खाने के बाद, मयूरी जाधव ने गंगापुर बांध के स्पिलवे इलाके में घूमने की इच्छा जताई। बाद में वह परिवार के पांच अन्य सदस्यों और रिश्तेदारों के साथ बांध पर गईं।

वहां पहुंचने के बाद सभी पानी में उतरे। शुरू में पानी कमर तक ही लग रहा था, लेकिन उन्हें पानी की गहराई में अचानक होने वाले बदलावों और सतह के नीचे गहरे गड्ढों के बारे में पता नहीं था। इसी बीच, एक युवक गलती से गहरे हिस्से में पहुंच गया और वह डूबने लगा।

इसके बाद, जब दूसरों ने उसे बचाने की कोशिश की, तो वे भी तेज बहाव और गहरे पानी की चपेट में आ गए। अफरातफरी के बीच, एक युवती को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि, तीन किशोर और मयूरी जाधव पानी में बह गए और डूब गए।

इस घटना के बाद, पानी से बचकर निकला एक युवक गांव पहुँचा और लोगों को इसकी जानकारी दी। स्थानीय युवक तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू कर दिया। सरकारी बचाव दलों के पहुंचने से पहले ही, ग्रामीणों ने नावों और उपलब्ध अन्य साधनों की मदद से खोज अभियान शुरू कर दिया। उनकी कोशिशों से आखिरकार चारों शव बरामद कर लिए गए। वहीं, बचाई गई घायल युवती को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

इस घटना की खबर फैलते ही सावरगांव और आस-पास के गांवों के सैकड़ों लोग बांध के पास जमा हो गए। शाम को मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला सरकारी अस्पताल भेजा गया।

बता दें कि गंगापुर बांध एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जहां हर दिन लगभग 8,000 से 10,000 पर्यटक आते हैं। यहां एक बोट क्लब भी चलता है और सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। यहां नासिक और आस-पास के इलाकों से युवा पर्यटक ज्यादा आते हैं।

--आईएएनएस

पीएसके