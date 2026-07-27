महबूबा मुफ्ती को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए थी: उमर अब्दुल्ला

श्रीनगर, 27 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को जंतर-मंतर पर बल प्रयोग के बारे में अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए थी, न कि इसके लिए एआई जनरेटेड वीडियो को जिम्मेदार ठहराना चाहिए था।

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मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती पर जम्मू-कश्मीर के बाहर के कुछ वर्गों को खुश करने की कोशिश करने और व्यापक आलोचना के बावजूद अपनी कही बात को न मानने का आरोप लगाया।

मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने कहा कि मुफ्ती जंतर-मंतर पर जम्मू-कश्मीर के लोगों की बात रखने नहीं गई थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुफ्ती की बातों से कश्मीर घाटी में बल प्रयोग को सही ठहराया गया और उसका समर्थन भी किया गया।

उन्होंने कहा कि भले ही उग्रवाद एक चुनौती बना हुआ है, लेकिन इससे आम लोगों के खिलाफ मनमानी कार्रवाई को सही नहीं ठहराया जा सकता। उमर अब्दुल्ला ने कहा, "अगर यहां उग्रवाद है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि लोगों को बिना वजह गिरफ्तार किया जाए या उनके पासपोर्ट रोक दिए जाएं।"

मुख्यमंत्री ने मुफ्ती की इस बात के लिए आलोचना की कि वे कश्मीर और नई दिल्ली में अलग-अलग रुख अपनाती हैं। वे यहां एक बात और दिल्ली में दूसरी बात कहने की अपनी आदत भूली नहीं हैं।

महबूबा मुफ्ती के भाषण के वीडियो से जुड़े विवाद का जिक्र करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर उन्होंने अपनी गलती मान ली होती और सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली होती, तो उनका राजनीतिक कद कम नहीं होता।

उन्होंने कहा, "मीडिया के सामने माफी मांगने के बजाय उनके एक विधायक ने दावा किया कि वीडियो एआई से बनाया गया था। सबने वह रील देखी। उन्हें यह मान लेना चाहिए था कि उन्होंने जो कहा, वह सही नहीं था।"

उमर अब्दुल्ला ने आगे आरोप लगाया कि महबूबा मुफ्ती ने अतीत में विवादास्पद राजनीतिक फैसलों पर शायद ही कभी पछतावा जताया हो।

उन्होंने 2015 में भाजपा के साथ पीडीपी के गठबंधन और उनके राजनीतिक करियर से जुड़े अन्य विवादास्पद बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने उन घटनाओं पर न तो माफी मांगी और न ही पछतावा जताया।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी