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मेघालय से एनपीपी के जेम्स संगमा निर्विरोध राज्यसभा सदस्य निर्वाचित

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 11, 2026, 04:14 PM
मेघालय से एनपीपी के जेम्स संगमा निर्विरोध राज्यसभा सदस्य निर्वाचित

शिलांग, 11 जून (आईएएनएस)। नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के जेम्स संगमा गुरुवार को मेघालय से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए। राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए किसी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया।

इस सीट के लिए चुनाव 18 जून को प्रस्तावित था। हालांकि, जेम्स संगमा के एकमात्र उम्मीदवार रहने के कारण मेघालय विधानसभा के सचिव एवं निर्वाचन अधिकारी माल्थस संगमा ने नामांकन वापसी की अंतिम तिथि पर उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया।

एनपीपी के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मंत्री जेम्स संगमा मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ एमडीए-2 सरकार के आधिकारिक उम्मीदवार थे।

निर्वाचन के बाद जेम्स संगमा ने विधायकों और सत्तारूढ़ गठबंधन के नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह संसद में मेघालय के हितों का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व करेंगे और राज्य के विकास एवं जनकल्याण से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे।

यह द्विवार्षिक चुनाव इसलिए आवश्यक हुआ क्योंकि मौजूदा राज्यसभा सांसद डॉ. वानवेइरॉय खारलुखी का कार्यकाल इस महीने समाप्त हो रहा है। एनपीपी के ही डॉ. खारलुखी जून में अपना छह वर्षीय कार्यकाल पूरा कर रहे हैं और उन्होंने कथित तौर पर कार्यकाल समाप्त होने के बाद सक्रिय संसदीय राजनीति से दूरी बनाने की इच्छा जताई थी।

निर्वाचन आयोग ने पहले चुनाव कार्यक्रम जारी किया था, जिसके तहत 1 जून को अधिसूचना जारी हुई, 8 जून नामांकन की अंतिम तिथि, 9 जून नामांकन पत्रों की जांच और 11 जून नाम वापस लेने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। मतदान और मतगणना 18 जून को होनी थी।

60 सदस्यीय मेघालय विधानसभा में एनपीपी के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत है, जिससे इस राज्यसभा सीट पर उसकी जीत लगभग तय मानी जा रही थी। विपक्ष की ओर से कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतरने से जेम्स संगमा बिना मतदान के ही उच्च सदन के लिए निर्वाचित हो गए।

निर्विरोध जीत के साथ जेम्स पी.के. संगमा अगले छह वर्षों तक राज्यसभा में मेघालय का प्रतिनिधित्व करेंगे। वह डॉ. वानवेइरॉय खारलुखी का स्थान लेंगे और संसद में एनपीपी की मौजूदगी को और मजबूत करेंगे।

--आईएएनएस

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