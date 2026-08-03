मेघालय पुलिस ने पेट्रोल बम मामले में सख्त कार्रवाई का वादा किया

शिलांग, 3 अगस्त (आईएएनएस)। शिलांग में मेघालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमएसपीसीबी) के दफ्तर पर नकाबपोश लोगों के एक समूह द्वारा पेट्रोल बम फेंके जाने के कुछ ही घंटों बाद, ईस्ट खासी हिल्स जिला प्रशासन ने सोमवार को भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और लोगों से अपील की कि वे इस घटना के बारे में अफवाहें न फैलाएं।

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प्रशासन ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि उसने लुम्पिंग्नाड में हुए हमले को गंभीरता से लिया है, जहां दोपहर करीब 12:10 बजे नकाबपोश दो लोगों ने परिसर की ओर पेट्रोल बम फेंका।

जिला पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, हमलावरों के भागने से पहले पेट्रोल बम इमारत की बाहरी दीवार से टकराया। इसमें किसी के घायल होने या जान जाने की खबर नहीं है, और संपत्ति को भी बहुत कम नुकसान पहुंचा है—बस बाहरी दीवार का रंग थोड़ा खराब हुआ है।

प्रशासन ने कहा कि ईस्ट खासी हिल्स पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है और हमले के मकसद का पता लगाने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए गहन जांच शुरू कर दी है।

पुलिस टीमें फोरेंसिक सबूतों का विश्लेषण कर रही हैं और इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही हैं।

सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए प्रशासन ने कहा कि जो भी व्यक्ति या समूह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह भी कहा कि ऐसी घटनाएं सार्वजनिक सुरक्षा और कानून के शासन को कमजोर करती हैं।

जिला प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और घटना से जुड़ी बिना पुष्टि वाली जानकारी न फैलाने की अपील भी की।

प्रशासन ने किसी भी व्यक्ति से, जिसके पास घटना से जुड़ी जानकारी या वीडियो फुटेज हो, ईस्ट खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक (एसपी) कार्यालय से संपर्क करने की अपील की और भरोसा दिलाया कि जानकारी देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी।

पेट्रोल बम हमले के मकसद की जांच अभी जारी है और पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है।

--आईएएनएस

एससीएच