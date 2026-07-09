मोगा थाने में विस्फोट को लेकर 'आप' सरकार पर बरसे रवनीत बिट्टू, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने भी साधा निशाना

चंडीगढ़, 9 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने गुरुवार को पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर राज्य की बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोगा के सदर पुलिस थाने में हुआ विस्फोट सरकार की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में नाकामी को दिखाता है।

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बिट्टू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''मैंने पहले ही आशंका जताई थी कि कुछ ताकतें पंजाब की शांति भंग करने की कोशिश कर रही हैं और आज की घटना ने इस डर को हकीकत में बदल दिया है।''

उन्होंने कहा, ''जो लोग सिर्फ एक चिंगारी लगाकर आग भड़का देते हैं और भाग जाते हैं, उसके बाद पैदा होने वाले डर और अशांति से होने वाले नुकसान का पूरा बोझ पंजाब और पंजाबियों को उठाना पड़ता है। किसी और को इसका नुकसान नहीं झेलना पड़ता।''

बुधवार को मोगा के सदर पुलिस थाने में विस्फोट के बाद जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई थी।

कार्यवाहक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जीएस बैंस ने मीडिया को बताया कि कम तीव्रता वाला विस्फोट हुआ था और इसमें न तो कोई हताहत हुआ और न ही किसी बड़े ढांचे को नुकसान पहुंचा।

इस मामले पर शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ''मोगा सदर पुलिस थाने में हुआ विस्फोट एक बार फिर आम आदमी पार्टी सरकार के तहत कानून-व्यवस्था की पूरी तरह विफलता को उजागर करता है।''

उन्होंने कहा, ''जब पुलिस थाने भी सुरक्षित नहीं हैं, तो आम पंजाबी खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे? पुलिस और आम लोगों पर हमले लगातार जारी हैं, जबकि पुराने मामलों का अब तक समाधान नहीं हुआ है और वे लंबित पड़े हैं। अब बहुत हो चुका है। मुख्यमंत्री राज्य को फिर से अंधेरे दौर की ओर ले जा रहे हैं। पंजाब को सुरक्षित और समृद्ध भविष्य चाहिए, न कि बहाने और डर का माहौल।''

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि यह विस्फोट राज्य में कानून-व्यवस्था के पूरी तरह बिगड़ने की एक चौंकाने वाली याद दिलाता है।

उन्होंने कहा, ''जब पुलिस थाने भी सुरक्षित नहीं हैं, तो आम पंजाबी खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे? प्रचार और बड़े-बड़े दावों के बजाय मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि पंजाब में अपराध इतनी बेखौफी से क्यों बढ़ रहा है। पंजाब के लोग बहाने नहीं, बल्कि जवाबदेही चाहते हैं।''

--आईएएनएस

एएमटी/एबीएम