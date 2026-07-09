मोगा पुलिस स्टेशन के बाहर धमाके पर घिरी पंजाब सरकार, भाजपा-कांग्रेस ने कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल

चंडीगढ़, 9 जुलाई (आईएएनएस)। पंजाब के मोगा सदर पुलिस स्टेशन के बाहर हुए धमाके के बाद राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। केंद्रीय रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भगवंत मान सरकार पर निशाना साधते हुए कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए।

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केंद्रीय राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि मोगा सदर पुलिस स्टेशन में हुआ विस्फोट पंजाब सरकार की कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह विफलता का स्पष्ट प्रमाण है। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले से आशंका थी कि कुछ ताकतें पंजाब की शांति भंग करने की कोशिश कर रही हैं और आज की घटना ने इस डर को सच साबित कर दिया।

रवनीत सिंह बिट्टू ने लिखा, "मैं हमेशा कहता हूं कि आग लगाने वाले सिर्फ एक चिंगारी लगाकर निकल जाते हैं लेकिन उसके बाद में जो डर और अशांति का माहौल बनता है, उसका पूरा बोझ पंजाब और पंजाबियों को उठाना पड़ता है। इसका नुकसान किसी और को नहीं बल्कि पंजाब को ही होता है।"

वहीं, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी 'एक्स' पर पोस्ट कर घटना को बेहद चिंताजनक बताया। उन्होंने लिखा कि मोगा सदर पुलिस स्टेशन के बाहर हुआ धमाका भगवंत मान सरकार के तहत कानून-व्यवस्था के पूरी तरह ध्वस्त होने की याद दिलाता है।

अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने 'एक्स' पोस्ट के जरिए कहा, "जब पुलिस थाने ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम पंजाबी खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे? मुख्यमंत्री को प्रचार और बड़े-बड़े दावों के बजाय यह जवाब देना चाहिए कि पंजाब में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हो रहे हैं। पंजाब की जनता बहाने नहीं बल्कि जवाबदेही चाहती है।"

बता दें कि पंजाब विधानसभा की सभी 117 सीटों के लिए चुनाव फरवरी 2027 में होने की उम्मीद है क्योंकि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार का पांच साल का कार्यकाल तब तक पूरा होगा। हालांकि, नवंबर 2026 में समय से पहले चुनाव कराए जाने की भी चर्चाएं तेज हैं। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, नवंबर या दिसंबर 2026 में चुनाव कराए जाने की संभावना जताई गई है।

--आईएएनएस

वीकेयू/पीएम