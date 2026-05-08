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Madhya Pradesh Crime : ससुराल में प्रताड़ना से तंग महिला ने की आत्महत्या, लोगों ने बेटे को बचाया

शिवपुरी में महिला आत्महत्या और छतरपुर में हेड कांस्टेबल की संदिग्ध मौत से हड़कंप
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Dainik Hawk·
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May 08, 2026, 03:56 PM
मध्य प्रदेश : ससुराल में प्रताड़ना से तंग महिला ने की आत्महत्या, लोगों ने बेटे को बचाया

भोपाल: मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां ससुराल में प्रताड़ना से परेशान एक महिला ने फांसी लगाकर जीवनलीला खत्म कर ली। इस घटना में महिला के बेटे की जान बाल-बाल बची है।

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करैरा क्षेत्र के जुझाई गांव से यह घटना सामने आई है, जहां ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से परेशान होकर एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

बताया जा रहा है कि महिला ने यह कदम उठाने से पहले रोते हुए एक वीडियो बनाया, जिसमें ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। महिला ने अपने छोटे बेटे के साथ फांसी लगाने की कोशिश की, लेकिन समय रहते स्थानीय लोगों ने बच्चे को बचा लिया, जबकि महिला की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। वहीं, मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले ने बताया कि महिला द्वारा बनाए गए वीडियो को साक्ष्य के रूप में लिया गया है और ससुराल पक्ष के खिलाफ आरोपों की जांच की जा रही है। बच्चे की हालत सुरक्षित बताई गई है।

शुक्रवार को आत्महत्या का एक और मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से प्रकाश में आया, जहां सुबह एक बंद पड़ी पुलिस चौकी के अंदर हेड कांस्टेबल का शव लटका हुआ मिला। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की।

मृतक की पहचान तरुण गंधर्व (35 वर्ष) के रूप में हुई। वह सागर जिले का रहने वाला था और फिलहाल नौगांव पुलिस थाने में तैनात था। घटना के समय हेड कांस्टेबल ड्यूटी पर नहीं था और उसने आम नागरिकों वाले कपड़े पहने हुए थे। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और सबूत इकट्ठा किए।

मामले को लेकर नौगांव एसडीओपी अमित मेश्राम ने बताया कि हेड कांस्टेबल मानसिक तनाव में था। शायद इसी कारण उसने यह आत्मघाती कदम उठाया। हालांकि, आत्महत्या के पीछे के वास्तविक कारणों का खुलासा जांच के बाद हो सकेगा। उन्होंने यह भी बताया कि घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है और जांचकर्ता कारणों का पता लगा रहे हैं।

--आईएएनएस

 

 

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