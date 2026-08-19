महिलाओं के अधिकारों पर हमेशा डाका डालती है कांग्रेस: सीएम मोहन यादव

मैहर, 19 अगस्त (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहनाओं के खाते में 39वीं किस्त का अंतरण करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस हमेशा महिलाओं के अधिकारों पर डाका डालती है।

मध्य प्रदेश के मैहर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने सिंगल क्लिक से लाडली बहनाओं के खाते में रक्षाबंधन का 250 रुपए का अतिरिक्त शगुन देते हुए 1750 रुपए ट्रांसफर किए। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब भी लाडली बहनाओं की राशि बढ़ाने की बात होती है तो कांग्रेस उस पर आपत्ति दर्ज कराती है और कहती है कि राशि मत बढ़ाओ, क्योंकि अगर राशि बढ़ाओगे तो वे शराब पी जाएगी। इसलिए जब चुनाव आए तो बहन कांग्रेस को जवाब देना और हिसाब बराबर करना। लाडली बहना अपने अपमान को बर्दाश्त करने वाली नहीं है।

राज्य सरकार ने इस योजना को आगामी 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। राज्य सरकार लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रयास कर रही है। लाडली बहना की स्व सहायता समूह के जरिए आय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, इसके साथ ही महिलाओं से जुड़े उद्योग में महिलाओं को 5000 रुपए प्रतिमाह राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि भाजपा वह राजनीतिक दल है जो वादा करता है उसे पूरा किया जाता है। भाजपा ने जो वादा किया था राशि देने का वह पूरा किया जा रहा है। सावन के महीने में हर साल ढाई सौ रुपए अतिरिक्त दिए जाते हैं। यह बहनों को सावन का उपहार है। मुख्यमंत्री यादव ने महिलाओं को संसद और विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण न मिलने का दोष कांग्रेस को दिया।

साथ ही, उन्होंने कहा कि कांग्रेस वह राजनीतिक दल है जो महिलाओं के हक पर डाका डालती है। मुख्यमंत्री यादव ने मौजूद लोगों से आह्वान किया कि वे अपने को नशे से दूर रखें, और कहा कि नई पीढ़ी को इससे दूर रखना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नक्सलवाद को खत्म कर दिया गया है और अब नशे को भी खत्म करना है। राज्य के 19 पवित्र स्थलों पर शराब की दुकानें बंद की गई हैं, जिनमें मैहर भी शामिल है।

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