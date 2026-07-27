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मुंबई: प्रदर्शन से सुर्खियों में आई रिया अहीर ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई, ऑनलाइन उत्पीड़न का लगाया आरोप

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 27, 2026, 09:47 AM
मुंबई: प्रदर्शन से सुर्खियों में आई रिया अहीर ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई, ऑनलाइन उत्पीड़न का लगाया आरोप

मुंबई, 27 जुलाई (आईएएनएस)। मुंबई के शिवाजी पार्क में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गाड़ी के सामने खड़े होकर चर्चा में आई 27 वर्षीय मॉडल रिया अहीर ने अब महाराष्ट्र साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है। रिया की ओर से आरोप लगाया गया है कि वायरल वीडियो के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोलिंग, उत्पीड़न और अभद्र टिप्पणियों का सामना करना पड़ रहा है।

आईएएनएस से बातचीत करते हुए रिया ने कहा, "मुझे लगातार परेशान किया जा रहा है। ऑनलाइन गालियां दी जा रही हैं और चरित्र को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल यह सब सोशल मीडिया पर हो रहा है, लेकिन यह आगे चलकर और गंभीर रूप ले सकता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे माता-पिता को इसकी वजह से किसी तरह की परेशानी झेलनी पड़े। मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि पूरी दुनिया देख रही है। हमें शर्मिंदा करने की कोशिश के लिए हम आपको जिम्मेदार ठहराएंगे, और हम आपको ऐसा करने नहीं देंगे।"

रिया ने कहा, "पिछले कुछ दिनों में, स्टूडेंट्स के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कई लोगों ने मेरी तारीफ की है। मैंने पूरी दुनिया को यह मैसेज भी दिया है कि हम अब और नहीं झुकेंगे। जब हम झुकने की कोशिश नहीं करते, तो कुछ लोग हमें घुटनों पर लाने की कोशिश करते हैं। ये वही लोग हैं जो मेरे बारे में बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कई कोशिशें की हैं, लेकिन मैं उन कोशिशों को कामयाब नहीं होने दूंगी क्योंकि ये सभी दावे झूठे हैं।"

उन्होंने कहा, "ऐसी अफवाहें हैं कि मेरी पर्सनल इमेज लीक हो गई हैं या कोई एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन है, जिसमें मेरी तस्वीरें हैं। हम सब जानते हैं कि इंस्टाग्राम की कम्युनिटी गाइडलाइन्स हैं। मैं लोगों को बताना चाहूंगी कि अगर आपको ऐसी कोई जानकारी मिलती है, तो हमारे पास सच या झूठ को वेरिफाई करने के तरीके हैं।"

रिया ने आगे कहा, "सबसे पहले, अगर मैं वहां स्टंट करने गई होती, तो सबको पता होता कि मैंने मेकअप, कपड़े और सब कुछ किया हुआ है। मैं इस तरह अपना चेहरा छिपाकर वहां नहीं जाती। मैंने कैप नहीं पहनी होती; मैं वहां पूरी तरह से रॉकस्टार जैसी दिखती। दूसरी बात, मैं कैमरे की तरफ देख भी नहीं रही हूं। तो जो लोग कह रहे हैं कि यह स्क्रिप्टेड था, चलो, अपने सेंस का इस्तेमाल करो!"

रिया की ओर से कहा गया, "जब ऐसा कुछ शुरू होता है, तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि मामला बढ़ने से पहले तुरंत इसकी रिपोर्ट करें। मैंने ठीक यही किया, मैंने सीधे साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज की, और अगले ही दिन, पुलिस ने मेरी शिकायत नंबर के आधार पर मुझे बुलाया।"

पुलिस के मुताबिक, साइबर सेल को उनकी शिकायत मिली है, आरोपों की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि शिकायत के सत्यापन के बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

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