मुंबई: मानखुर्द पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

मुंबई, 11 अगस्त (आईएएनएस)। मुंबई की मानखुर्द पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

5 अगस्त को मानखुर्द के मंगलमूर्ति जंक्शन पर एचडीएफसी एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश कर रही एक महिला को एक अनजान आदमी ने निशाना बनाया। उसने महिला को एटीएम पिन डालते हुए देखा और फिर चुपके से उसका एटीएम कार्ड बदल दिया। चोरी किए गए कार्ड और देखे गए पिन का इस्तेमाल करके धोखेबाजों ने उसके अकाउंट से 19,000 रुपए निकाल लिए।

पीड़िता ने धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई और मानखुर्द पुलिस स्टेशन में आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। मानखुर्द पुलिस की क्राइम सप्रेशन टीम ने सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय जानकारी की जांच की, जिसके आधार पर तीन संदिग्धों की पहचान की गई और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर उनमें से दो आरोपियों को उनके घरों से गिरफ्तार किया गया।

मामले की जांच में पता चला कि इन दोनों आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर यह काम किया था। अधिकारियों ने लगभग 8,000 रुपए कीमत का चोरी का सामान बरामद किया। जांच में उस एटीएम का सीसीटीवी फुटेज भी शामिल था, जहां से आखिरी बार गैर-कानूनी तरीके से पैसे निकाले गए थे।

यह जांच और गिरफ्तारी मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों जिनमें कमिश्नर देवेन भारती और ईस्ट डिवीजन व ट्रॉम्बे यूनिट के अन्य अधिकारियों की देखरेख में और स्टेशन टीम की तकनीकी मदद से की गई।

बता दें कि चोरी का एक दूसरा मामला मंगलवार को नोएडा से सामने आया, जहां नोएडा के थाना फेस-1 पुलिस ने ई-रिक्शा की बैटरी चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 13 स्मार्ट लीथियम बैटरी, 414 लीथियम बैटरी सेल और 11,800 रुपए की नकदी बरामद की है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा के अलग-अलग इलाकों में रेकी करने के बाद सुनसान स्थानों पर खड़े ई-रिक्शा को निशाना बनाते थे। पुलिस के मुताबिक, 10 अगस्त को थाना फेस-1 पुलिस टीम ने लोकल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को सेक्टर-14 और सेक्टर-15 के बीच बने पुल के पास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कासिम उर्फ लक्की, रहीशउल्ला, शाहनवाज और रिजवान के रूप में हुई है।

--आईएएनएस

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