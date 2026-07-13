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मुंबई: मुलुंड स्टेशन पर एसी लोकल में घुटन से यात्री बेहोश, सीपीआरओ बोले-अब स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 13, 2026, 10:35 AM
मुंबई: मुलुंड स्टेशन पर एसी लोकल में घुटन से यात्री बेहोश, सीपीआरओ बोले-अब स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं

मुंबई, 13 जुलाई (आईएएनएस)। मुंबई के मुलुंड रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-2 पर खड़ी एसी लोकल ट्रेन में एसी सिस्टम 15 मिनट से बंद होने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। एसी बंद होने से ट्रेन के भीतर घुटन बढ़ गई, जिससे कई यात्रियों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। इस दौरान कुछ महिला यात्री बेहोश हो गईं।

मौके पर मौजूद अन्य यात्रियों ने तत्काल बेहोश हुई महिलाओं की मदद की और उन्हें ट्रेन से बाहर निकालकर प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराई। बाद में ट्रेन को दरवाजे खोलकर चलाया गया और कुर्ला में यात्रा रद्द कर दी गई।

सेंट्रल रेलवे के सीपीआरओ स्वप्निल नीला ने आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा, "जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, तीन यात्री प्रभावित हुए थे। उनमें से दो महिलाएं थीं और उनकी हालत अब सामान्य हो गई है। उन्होंने अपनी यात्रा भी फिर से शुरू कर दी है। तीसरे यात्री, फहीम अंसारी को कुछ समय के लिए अग्रवाल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे छुट्टी दे दी गई। उनकी हालत स्थिर और सामान्य है, और उन्हें अब स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं है।"

उन्होंने कहा कि यह लोकल ट्रेन थी; इस ट्रेन के कोच का एसी यूनिट खराब था, जिसकी वजह से तीन यात्रियों को सांस लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने बताया कि इसे कुर्ला तक चलाया गया। इसके आगे यह बिना एसी माध्यम के रैक से चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रति दिन लगभग 108 सर्विसेज चलाई जा रही हैं। इससे पहले हम लोगों को ऐसी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है। जिस तरह से सलाह दिए जा रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आगे ऐसी किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

--आईएएनएस

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