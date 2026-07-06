मुंबई में मूसलाधार बारिश का कहर, स्कूल-कॉलेज बंद, उड़ानें और लोकल सेवाएं प्रभावित

मुंबई, 6 जुलाई (आईएएनएस)। मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है।

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बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने एहतियात के तौर पर सोमवार को मुंबई के सभी सरकारी और निजी स्कूलों तथा कॉलेजों में अवकाश घोषित कर दिया है। छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह फैसला लिया गया है। मुंबई के अलावा ठाणे, नवी मुंबई और पालघर में भी स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, सरकारी और निजी कार्यालय सामान्य रूप से खुले रहेंगे तथा तय समय के अनुसार कामकाज जारी रहेगा।

दक्षिण-पश्चिम मानसून के सक्रिय होने के बाद पिछले कई दिनों से मुंबई और आसपास के इलाकों में लगातार तेज बारिश हो रही है। शहर के कई निचले क्षेत्रों में जलभराव हो गया है, जिससे सड़क यातायात प्रभावित हुआ है।

कई स्थानों पर वाहन पानी में फंस गए या डूब गए हैं। वहीं, कुछ इलाकों में जनहानि की घटनाएं भी सामने आई हैं। प्रशासन ने नागरिकों से अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने और मौसम विभाग द्वारा जारी सलाह का पालन करने की अपील की है।

भारी बारिश के मद्देनजर मुंबई विश्वविद्यालय ने भी सोमवार को आयोजित होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, परीक्षाओं की नई तिथि जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित की जाएगी। छात्रों को नियमित रूप से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपडेट देखने की सलाह दी गई है।

बारिश का असर परिवहन व्यवस्था पर भी साफ दिखाई दे रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तेज बारिश, 42 नॉट्स तक की रफ्तार से चली हवाओं और कम दृश्यता के कारण रनवे संचालन लगभग एक घंटे तक रोकना पड़ा। इसके चलते चार उड़ानें रद्द करनी पड़ीं, जबकि 13 विमानों को निकटवर्ती हवाई अड्डों की ओर डायवर्ट किया गया। वहीं, कुर्ला स्थित लोकमान्य तिलक टर्मिनस (एलटीटी) सहित 10 से अधिक प्रमुख स्थानों पर जलभराव के कारण मुंबई लोकल ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित रहीं और कई ट्रेनें देरी से चलीं।

पश्चिम रेलवे मुंबई मंडल ने भी यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है- वसई रोड और विरार स्टेशनों के बीच पानी भरने के कारण, इन स्टेशनों के बीच ट्रेन सेवाएं बहुत सीमित रूप में चल रही हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे देरी की संभावना को ध्यान में रखें, अपनी यात्रा की योजना उसी अनुसार बनाएं और यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें। असुविधा के लिए हमें खेद है और हम आपके धैर्य और सहयोग की सराहना करते हैं।

बीएमसी और अन्य संबंधित एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। राहत एवं बचाव दल संवेदनशील इलाकों में तैनात हैं तथा जलनिकासी का कार्य तेजी से जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ समय तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। इसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और केवल आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी है।

--आईएएनएस

एसएके/एएस