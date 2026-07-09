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मुंबई के मशहूर आइसक्रीम ब्रांड 'के रुस्तम' पर एफडीए की बड़ी कार्रवाई, फूड लाइसेंस निलंबित

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 09, 2026, 04:30 AM
मुंबई के मशहूर आइसक्रीम ब्रांड 'के रुस्तम' पर एफडीए की बड़ी कार्रवाई, फूड लाइसेंस निलंबित

मुंबई, 9 जुलाई (आईएएनएस)। मुंबई के चर्चगेट स्थित 80 साल से भी पुराने और मशहूर आइसक्रीम ब्रांड 'के रुस्तम' पर खाद्य और औषधि प्रशासन (एफडीए) ने बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों के उल्लंघन के चलते एफडीए ने प्रतिष्ठान का फूड लाइसेंस निलंबित कर तत्काल प्रभाव से संचालन बंद करने का आदेश दिया है।

ब्रेबॉर्न स्टेडियम के पास स्थित 'के रुस्तम' अपने प्रतिष्ठित आइसक्रीम सैंडविच के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है, लेकिन एफडीए की अचानक की गई जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। यह कार्रवाई एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे के 'जीरो टॉलरेंस' अभियान के तहत की गई, जिसके तहत मुंबई के प्रमुख खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है।

जांच के दौरान कई गंभीर खामियां पाई गईं। इनमें खाद्य सामग्री तैयार करने और संभालने वाले क्षेत्रों में स्वच्छता का गंभीर उल्लंघन किया जा रहा था। इसके अलावा, डेयरी उत्पादों के लिए निर्धारित तापमान और रेफ्रिजरेशन मानकों का पालन नहीं किया गया, जिससे खाद्य पदार्थ खराब होने और बैक्टीरिया पनपने का खतरा पाया गया। कई खाद्य उत्पादों पर अनिवार्य लेबल, निर्माण तिथि, बैच नंबर और अन्य जरूरी जानकारी नहीं थी।

वहीं, आइसक्रीम तैयार और परोसने वाले कर्मचारियों के पास कानूनन आवश्यक मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र भी उपलब्ध नहीं थे। इन गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए एफडीए ने 'के रुस्तम' का फूड लाइसेंस निलंबित कर प्रतिष्ठान को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है। अब सभी कमियों को दूर करने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

डीसीएच/