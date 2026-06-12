मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई, 11.82 करोड़ की ड्रग्स ला रही महिला गिरफ्तार

मुंबई, 12 जून (आईएएनएस)। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग की बड़ी सफलता हासिल हुई है। ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विभाग बैंकॉक से आई एक 28 वर्षीय महिला यात्री को गिरफ्तार किया है।

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महिला के पास से 11.824 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड (हाई क्वालिटी गांजा) बरामद किया गया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 11 करोड़ 82 लाख रुपए बताई जा रही है।

मुंबई कस्टम्स के अधिकारियों के अनुसार, बैंकॉक से आने वाली फ्लाइट से उतरी महिला की गतिविधियों पर संदेह होने के बाद उसे जांच के लिए रोका गया। कस्टम अधिकारियों ने उसके ट्रॉली बैग की गहन तलाशी ली, जिसमें 12 वैक्यूम-सील्ड पारदर्शी प्लास्टिक पैकेट बरामद हुए। जांच में इन पैकेटों में हाइड्रोपोनिक वीड होने की पुष्टि हुई।

अधिकारियों ने बताया कि बरामद किए गए हाइड्रोपोनिक गांजे का कुल वजन 11.824 किलोग्राम है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार महिला एक कंपनी में रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में कार्यरत थी। विभाग ने महिला के खिलाफ एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

इससे पहले, 22 मई को मुंबई एयरपोर्ट से दो यात्रियों को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में दोनों ने कबूल किया कि उन्होंने नशीले पदार्थ भरे कैप्सूल निगल रखे हैं। इसके बाद उन्हें नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मेडिकल प्रक्रिया के बाद उनके शरीर से 84 कैप्सूल बरामद किए गए। इनमें 1.40 किलोग्राम कोकीन थी, जिसकी कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है।

इसी तरह, 19 मई 2026 को डीआरआई ने एक और सफल ऑपरेशन किया था। अदीस अबाबा से आए एक अफ्रीकी पुरुष और एक अफ्रीकी महिला यात्री को रोका गया। पूछताछ के दौरान, दोनों ने कोकीन के कैप्सूल निगलने की बात स्वीकार की। अस्पताल में कराए गए मेडिकल चेकअप में उनके शरीर से 63 कैप्सूल निकाले गए, जिनमें 850 ग्राम कोकीन थी, जिसकी अनुमानित कीमत 4.25 करोड़ रुपए थी।

--आईएएनएस

पीएसक