मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए अहमदाबाद में स्टील पुल का शुभारंभ किया गया

अहमदाबाद, 17 जुलाई (आईएएनएस)। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना ने अहमदाबाद में अनुपम फ्लाईओवर (रेलवे ओवरब्रिज) पर 80 मीटर लंबे 'मेक इन इंडिया' स्टील पुल के सफल शुभारंभ के साथ एक और महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग उपलब्धि हासिल की है।

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पश्चिमी रेलवे की अहमदाबाद-मुंबई मुख्य लाइन (साबरमती-वटवा खंड) पर निर्मित अनुपम फ्लाईओवर (रेलवे ओवरब्रिज) खोखरा अपैरल पार्क मेट्रो स्टेशन और कांकरिया झील को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है। बुलेट ट्रेन का पुल इसी रेलवे लाइन के समानांतर चलता है।

अहमदाबाद जिले में बुलेट ट्रेन पुल का निर्माण मुख्य रूप से स्पैन-बाय-स्पैन (एसबीएस) निर्माण विधि का उपयोग करके किया जा रहा है, जिसमें सामान्य स्पैन की लंबाई 30 से 50 मीटर तक होती है। हालांकि, अनुपम फ्लाईओवर क्रॉसिंग पर, खंभों को मौजूदा फ्लाईओवर के दोनों ओर स्थापित करना पड़ा, जिसके लिए 80 मीटर की लंबी स्पैन की आवश्यकता पड़ी।

1,004 मीट्रिक टन वजनी, 14 मीटर ऊंचा, और 14.4 मीटर चौड़ा यह इस्पात पुल महाराष्ट्र के वर्धा (नागपुर) स्थित जेटवर्क की विनिर्माण इकाई में निर्मित किया गया और निर्माण स्थल पर पहुंचाया गया। पुल की असेंबली और लॉन्चिंग को सुगम बनाने के लिए 10.8 मीटर बाय 140 मीटर माप का लगभग 1,110 मीट्रिक टन वजनी एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया अस्थायी लॉन्चिंग ढांचा तैयार किया गया था।

पुल को जमीन से लगभग 18 मीटर ऊपर अस्थायी ट्रस पर 18 स्किड व्यवस्थाओं और 35,602 टॉर-शियर टाइप हाई स्ट्रेंथ (टीटीएचएस) बोल्टों का उपयोग करके असेंबल किया गया, जिससे उच्च संरचनात्मक अखंडता सुनिश्चित हुई। संरचना को दीर्घकालिक स्थायित्व और कंपन नियंत्रण बढ़ाने के लिए सी5 सुरक्षात्मक पेंटिंग प्रणाली और इलास्टोमेरिक बियरिंग प्रदान की गई हैं।

असेंबली पूरी होने के बाद हाइड्रोलिक जैक का उपयोग करके पूरे पुल को अस्थायी लॉन्चिंग स्ट्रक्चर के ऊपर अनुदैर्ध्य रूप से लॉन्च किया गया। जन सुरक्षा सुनिश्चित करने और सभी निर्माण एवं सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करते हुए, यह कार्य स्थानीय अधिकारियों से प्राप्त नियोजित यातायात अवरोध के दौरान किया गया। अनुदैर्ध्य लॉन्च के बाद, बुलेट ट्रेन वायडक्ट के साथ सटीक अंतिम संरेखण प्राप्त करने के लिए पुल को सावधानीपूर्वक पार्श्व दिशा में घुमाया गया।

इस उपलब्धि के साथ, गुजरात में नियोजित 17 स्टील पुलों में से 15 पूरे हो चुके हैं। कुल मिलाकर, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए 28 स्टील पुलों की योजना है।

--आईएएनएस

एमएस/