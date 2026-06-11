लालू यादव के 79वें जन्मदिन पर राबड़ी आवास में भोजपुरी कलाकारों की सजी महफिल

पटना, 11 जून (आईएएनएस)। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के 79वें जन्मदिन के मौके पर पटना स्थित राबड़ी आवास में भोजपुरी कलाकारों की महफिल सजी। पूरे दिन यहां कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ताओं, समर्थकों और नेताओं ने हिस्सा लिया।

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जन्मदिन समारोह के अवसर पर राबड़ी आवास में बिहार की समृद्ध लोक संस्कृति को समर्पित विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। भोजपुरी कलाकारों ने अपने गीत-संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया।

इस मौके पर लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, सांसद मीसा भारती सहित पूरा लालू परिवार मौजूद रहा। परिवार के सदस्यों के साथ-साथ बड़ी संख्या में पहुंचे राजद कार्यकर्ता और समर्थक भी कार्यक्रम का आनंद लेते नजर आए।

राबड़ी आवास में सुबह से ही समर्थकों और शुभचिंतकों का तांता लगा रहा। जन्मदिन के अवसर पर लोगों ने लालू यादव को लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दीं। पूरे दिन जश्न, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा।

वहीं, लालू यादव के बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "हैप्पी बर्थडे पापा।" उन्होंने लालू परिवार की कई तस्वीरें भी पोस्ट की।

दूसरी ओर, तेज प्रताप यादव ने भी 'एक्स' पर अपने पिता को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए भावनात्मक संदेश लिखा। उन्होंने कहा कि उनके पिता उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा हैं। तेज प्रताप ने लिखा कि लालू यादव ने उन्हें संघर्ष करना, आगे बढ़ना और जीवन जीना सिखाया है। उन्होंने ईश्वर से अपने पिता के स्वस्थ, खुश और दीर्घायु रहने की कामना करते हुए कहा कि हर जन्म में उन्हें लालू यादव जैसा ही पिता मिले।

--आईएएनएस

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