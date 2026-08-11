लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम का गायन देशवासियों के लिए ऐतिहासिक : भाजपा

नई दिल्ली, 11 अगस्त (आईएएनएस)। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से पहली बार ‘वंदे मातरम’ गाया जाएगा। इस दौरान पीएम मोदी ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से मुख्य समारोह का नेतृत्व करेंगे। भाजपा नेताओं ने कहा कि देश के लिए यह पल ऐतिहासिक होगा।

वरिष्ठ भाजपा नेता अश्विनी चौबे ने कहा कि मेरा मानना ​​है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने 'विकसित भारत' का संकल्प लिया है और उसी विजन के तहत 15 अगस्त को पहली बार 'वंदे मातरम' का सामूहिक गायन होगा।

उन्होंने कहा कि जैसे लोग अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि के तौर पर जल अर्पित करते हैं, वैसे ही 'वंदे मातरम' गाकर हम उन सभी शहीदों और देश की आजादी में योगदान देने वालों को श्रद्धांजलि देंगे। यह इतिहास में एक यादगार पल होगा।

भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने 'वंदे मातरम' गायन को लेकर एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के विरोध पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि रामजी लाल सुमन जो कहते हैं, उसे कौन सुनता है। यह लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है। अगर आपको कोई आपत्ति थी, तो आपने इसे लोकसभा में क्यों नहीं उठाया? लेकिन, कांग्रेस लोकसभा का बहिष्कार करती है, चुपचाप वंदे मातरम पर प्रस्ताव पास होने देती है, और फिर वोट-बैंक की राजनीति के कारण बाहर अलग-अलग बयान देती है। हम उनके बयानों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। लालकिले की प्राचीर से वंदे मातरम का गायन देशवासियों के लिए गौरव की बात है।

भाजपा नेता श्रीकांत पंडितराव भारतीय ने कहा कि देश की आजादी के लिए हमारे जवानों ने अपनी जान दी है। इस गीत के बोल ऐसे हैं कि ये युवाओं में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की मजबूत भावना जगाते हैं। अगर 15 अगस्त को लाल किले से ऐसा गीत गाया जाए, तो सोचिए कि देश के करोड़ों लोगों के बीच देशभक्ति की लौ कितनी जोरदार तरीके से फैलेगी।

विपक्ष के विरोध करने पर उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि विपक्ष के पास आज उठाने के लिए कोई असली मुद्दा नहीं बचा है। मुझे कांग्रेस समझ नहीं आती। 'वंदे मातरम' का विरोध करके, आप असल में देश में देशभक्ति की भावना का विरोध कर रहे हैं। 'वंदे मातरम' किसी फिल्म का कोई आम गाना नहीं है। अगर मदरसों में सच में इसे स्वीकार नहीं किया जाता है, तो सरकार को तो छोड़िए, महाराष्ट्र की आम जनता भी इसे स्वीकार नहीं करेगी। उन्हें इसके नतीजे भुगतने होंगे।

--आईएएनएस

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