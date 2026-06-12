लोकसभा स्पीकर से मुलाकात से पहले टीएमसी के बागी सांसदों की दिल्ली में अहम बैठक, सीएम सुवेंदु अधिकारी भी रहेंगे मौजूद

नई दिल्ली, 12 जून (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के बागी गुट की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। राजनीतिक गलियारों में इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसके अगले ही दिन सोमवार को स्पीकर से मुलाकात का कार्यक्रम तय है।

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सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि स्पीकर से मुलाकात से पहले बागी गुट अपनी आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा करेंगे और भविष्य की राजनीतिक दिशा तय करेंगे।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लोकसभा स्पीकर से होने वाली मुलाकात से पहले यह बैठक बेहद निर्णायक साबित हो सकती है। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बैठक के बाद बागी सांसद कौन सा अगला कदम उठाते हैं और उनकी रणनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है।

इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों के बीच चर्चा तेज है। कुछ का मानना है कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की एक व्यापक राजनीतिक रणनीति हो सकती है। पश्चिम बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद भाजपा अब राष्ट्रीय स्तर पर भी तृणमूल कांग्रेस के प्रभाव को सीमित करने की कोशिश कर सकती है। इसी संदर्भ में बागी सांसदों के साथ संवाद और समन्वय को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

दूसरी ओर, टीएमसी के भीतर बढ़ती असहमति और आंतरिक चुनौतियों को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। पार्टी पहले से ही विभिन्न राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही है और बागी नेताओं की गतिविधियों ने उसकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। विपक्षी दल और राजनीतिक पर्यवेक्षक इस घटनाक्रम को पश्चिम बंगाल की राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण मान रहे हैं।

अब सबकी नजर रविवार की बैठक और सोमवार को लोकसभा स्पीकर के साथ होने वाली मुलाकात पर है।

--आईएएनएस

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