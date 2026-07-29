लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ, अमित शाह सहित नेताओं ने गुरु पूर्णिमा पर दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली, 29 जुलाई (आईएएनएस)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान ने गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरुओं के प्रति आदर जताते हुए देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।

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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा, "गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय परंपरा में गुरु केवल ज्ञान के दाता नहीं बल्कि व्यक्ति के जीवन में संस्कार और चरित्र के शिल्पकार हैं। गुरु-शिष्य परंपरा ही हमारी सांस्कृतिक चेतना की वह अमूल्य धरोहर है, जिसने पीढ़ियों को सत्य, सेवा, समर्पण और राष्ट्रधर्म का मार्ग दिखाया है। आज के इस पवित्र अवसर हम सभी गुरुजनों को नमन करते हैं और राष्ट्रसेवा के पथ पर निरंतर अग्रसर रहने का संकल्प लेते हैं।"

गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया, "समस्त देशवासियों को 'गुरु पूर्णिमा' की हार्दिक शुभकामनाएं।अपने ज्ञान रूपी अमृत से शिष्यों के जीवन को सँवारने वाले गुरु का स्थान भारतीय संस्कृति में सर्वोच्च होता है। ज्ञान के साथ-साथ चरित्र निर्माण कर समाज व राष्ट्र के भविष्य को बेहतर बनाने वाले समस्त गुरुजनों को नमन करता हूं।"

लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने एक्स पोस्ट में कहा, "गुरु पूर्णिमा, भारतीय संस्कृति की उस सनातन चेतना का उत्सव है, जिसने सदियों से ज्ञान, संस्कार, सत्य और मानवता के प्रकाश से समाज का मार्ग प्रशस्त किया है। यह उन सभी गुरुजनों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है, जिन्होंने हमारे जीवन को दिशा, दृष्टि और उद्देश्य प्रदान किया।"

उन्होंने आगे कहा, "गुरु वह शक्ति हैं जो केवल अक्षरों का ज्ञान नहीं देते, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाते हैं। वे व्यक्ति के भीतर छिपी प्रतिभा को पहचानते हैं, उसके आत्मविश्वास को जागृत करते हैं और उसे कठिन परिस्थितियों में भी सत्य, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देते हैं। हमारी गौरवशाली परंपरा में गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ स्थान दिया गया है, क्योंकि वही अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का दीप प्रज्वलित करते हैं। महर्षि वेदव्यास से लेकर आधुनिक युग के महान शिक्षकों तक, गुरु-शिष्य परंपरा ने भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखा है। आज के शुभ अवसर पर अपने जीवन को आकार देने वाले प्रत्येक गुरु, शिक्षक, मार्गदर्शक और प्रेरणास्रोत व्यक्तित्व को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। समस्त देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।"

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक्स पर पोस्ट किया, "तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्त देशवासियों को गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।"

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर पोस्ट किया, "गुरु पूर्णिमा पर जगद्गुरु आदि शंकराचार्य जी के श्रीचरणों में कोटि-कोटि प्रणाम! अज्ञान के अंधकार को मिटाकर, अद्वैत की अमर ज्योति जगाने वाले आचार्य शंकर शाश्वत-शीतल, ज्ञान-गंभीर एवं भक्ति-भाव-पूरित सनातन चेतना के अमर पुंज हैं। उन्होंने हमें यह शाश्वत सत्य दिया कि हम सब एक ही चेतना के अंग हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। वहीं, चेतना मनुष्य, प्राणियों, वृक्षों, नदियों, पर्वतों में और समस्त सृष्टि में व्याप्त है। भारत की चारों दिशाओं में चार पीठों की स्थापना कर उन्होंने देश को एक अटूट सांस्कृतिक सूत्र में पिरोया।"

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, "आज यदि भारत अपनी सनातन चेतना, सांस्कृतिक एकता और आध्यात्मिक अखंडता के साथ विश्व के समक्ष खड़ा है, तो यह पूज्य भगवद्पादाचार्य जी के तप, त्याग और ज्ञान का अमृत-फल है। वर्तमान में जब विश्व युद्ध, संघर्ष, घृणा और असंतोष की विभीषिका से जूझ रहा है, तब आदि गुरु का अद्वैत दर्शन ही शांति, समन्वय और विश्व-बंधुत्व का पथ प्रदर्शित करता है।"

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने एक्स पर पोस्ट किया, “गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिलै न मोक्ष। गुरु बिन लखै न सत्य को, गुरु बिन मैटैं न दोष।" सनातन संस्कृति में गुरु को साक्षात् परम ब्रह्म माना गया है। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व हम सबके लिए गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और सम्मान प्रकट करने का अवसर है। आप सभी को अपने गुरुओं का आशीर्वाद सतत प्राप्त हो। आपका जीवन यशस्वी, धर्ममय और जनकल्याणकारी हो, यही कामना करता हूं।"

--आईएएनएस

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