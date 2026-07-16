लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने दी रथ यात्रा की शुभकामनाएं

नई दिल्ली, 16 जुलाई (आईएएनएस)। महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा के पावन अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई नेताओं ने शुभकामनाएं दी हैं।

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लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक श्लोक "नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने। बलभद्र सुभद्राभ्याम् जगन्नाथाय ते नमः।।" साझा किया। उन्होंने आगे लिखा, "श्री जगन्नाथ रथयात्रा महोत्सव के पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। महाप्रभु भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथयात्रा भारतीय संस्कृति की उस शाश्वत चेतना का दिव्य उत्सव है, जहाँ आस्था, अध्यात्म और लोकमंगल का अनुपम संगम साकार होता है।"

ओम बिरला ने लिखा, "यह केवल श्रद्धा और भक्ति का महापर्व ही नहीं, बल्कि हमारी सनातन सांस्कृतिक परंपरा का जीवंत प्रतीक भी है, जो युगों से जन-जन में विश्वास, समरसता, सेवा और आध्यात्मिक चेतना का संचार करता आया है। भगवान श्री जगन्नाथ, भ्राता श्री बलभद्र एवं माता सुभद्रा की यह पावन यात्रा केवल देवविग्रहों का नगर-भ्रमण नहीं, बल्कि लोक-आस्था की गहराइयों से निकलकर राष्ट्र की आत्मा को स्पर्श करने वाला दिव्य लोकमंगल अभियान है।"

लोकसभा अध्यक्ष ने आगे लिखा, "यह महान परंपरा हमें स्मरण कराती है कि जीवन का सार निरंतर गतिशील रहते हुए धर्म, कर्तव्य, विनम्रता और समर्पण के पथ पर आगे बढ़ने में निहित है तथा समाज और राष्ट्र के व्यापक कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करना ही सच्ची साधना है। इस शुभ अवसर पर महाप्रभु श्री जगन्नाथ के श्रीचरणों में नमन करते हुए राष्ट्र की समृद्धि, समाज की सद्भावपूर्ण एकता तथा प्रत्येक नागरिक के सुख, शांति, समृद्धि और कल्याण की मंगलकामना करता हूं। जय जगन्नाथ!"

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथयात्रा महोत्सव के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा की प्रतीक यह पावन रथयात्रा सेवा, समर्पण और एकता का संदेश लेकर आती है। आस्था, श्रद्धा और भक्ति से भरी यह यात्रा देशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और आरोग्य लेकर आये, महाप्रभु से यही प्रार्थना है। जय जगन्नाथ!"

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "भगवान श्री जगन्नाथ जी की पावन रथ यात्रा के शुभारंभ की सभी देशवासियों और श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं! महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी, भगवान बलभद्र और देवी मां सुभद्रा की कृपा सभी पर अनवरत बरसती रहे, हर घर-आंगन धन-धान्य से भरा रहे, सबके जीवन में अपार सुख, समृद्धि और आनंद हो, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो; यही प्रार्थना है। जय जगन्नाथ।"

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "भगवान श्री जगन्नाथ की पावन रथयात्रा के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिव्य उत्सव हमारी सनातन आस्था, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और लोककल्याण की भावना का प्रतीक है। महाप्रभु श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र एवं माता सुभद्रा से सभी के सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की प्रार्थना करता हूं।"

--आईएएनएस

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